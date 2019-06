Actualizada 26/06/2019 a las 13:00

El Gobierno de Navarra en funciones ha aprobado este miércoles el proyecto de ley foral de Cuentas Generales de 2018 y su remisión al Parlamento foral para su aprobación definitiva, previo informe de la Cámara de Comptos. Navarra ha cerrado 2018 con unas cuentas "saneadas" que superan los 4.000 millones de gasto real, "la mayor parte en inversión social".

Así lo ha destacado el consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno en la que ha asegurado que el actual gobierno "deja una situación francamente mejor que la que nos encontramos al próximo". "Cuando llegamos vimos que había mucho por hacer, nos encontramos con una deuda que había subido de 800 a 3.500 millones de euros en muy pocos años, se habían gastado lo que no había, tampoco había tesorería y la situación era muy complicada", ha expuesto el consejero.

Frente a esta situación, ha resaltado que "afortunadamente ha pasado el tiempo, los datos nos sonríen y podemos decir que las cosas se han hecho razonablemente bien". "Se han saneado las cuentas, hemos mejorado la recaudación, hemos mejorado el gasto público, y hemos cumplido las leyes de estabilidad presupuestaria", ha remarcado Aranburu.

En su opinión, "ha sido una legislatura de un gobierno muy comprometido con el programa social, pero también con la estabilidad y la gestión presupuestaria". Y ha recomendado al próximo ejecutivo "honestidad, profesionalidad y compromiso absoluto con la comunidad". "Si vamos por esos términos se puede seguir avanzando", ha aseverado.

UN 95,33% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En concreto, según los datos aportados por el consejero, en 2018 el Gobierno de Navarra consolidó un presupuesto de 4.384 millones de euros, un 5,29% más de lo presupuestado inicialmente. De esta cantidad, se ha ejecutado el 95,33%, es decir, 4.179 millones.

La mayor parte de este gasto lo acumula el personal (1.253,17 millones de euros, el 29,98% del total) y las transferencias corrientes (1.513 millones, el 36,22%) donde se agrupan la aportación al Estado, las transferencias a familias e instituciones o a entidades locales.

Por políticas, la mayor parte ha ido dirigido a gasto social. En concreto, el 55,44%, 2.317 millones de euros. Tres cuartas partes de esta cantidad se destinan a Sanidad, Educación y Cultura, y el resto a actuaciones de protección social. El gasto relacionado con las actividades económicas, como las infraestructuras o las ayudas a empresas suponen el 8,66% del gasto, 361 millones de euros.

Asimismo, 1.368 millones, el 32,9%, corresponden a las actuaciones de carácter general cuyas mayores partidas son para la aportación al Estado (529 millones), el pago de la deuda pública (467 millones) y las transferencias a entidades locales (254 millones). Por su parte, los servicios públicos básicos han requerido un gasto de 132 millones, el 6,04% del total, para sostener áreas como la justicia o la seguridad ciudadana.

En comparación homogénea con los datos recogidos en la ley foral de Cuentas Generales de 2014, el gasto global de la Administración foral ha aumentado un 9,9% durante este periodo.

Por otro lado, Aranburu ha detallado que la ejecución de 4.179 millones de euros en 2018 supone un gasto por habitante de 6.454,54 euros. Aun teniendo en cuenta el aumento de población desde 2014 (6.764 personas más), el gasto per cápita ha crecido durante el periodo en 518,81 euros, un 8,7%.

Además, las Cuentas Generales muestran un remanente de Tesorería para gastos generales de 158,14 millones de euros. Esta cantidad es la resultante de añadir al saldo de caja de final de año los derechos pendientes de cobro y de restarle tanto las obligaciones pendientes de pago como otras partidas ya comprometidas. En 2014 esta cantidad fue de menos 184,08 millones de euros, por lo que hay una diferencia de 342,23 millones de euros.

Según ha indicado Aranburu, estos datos de gasto pueden ser sostenidos gracias a los ingresos registrados durante el ejercicio, que ha presentado unos derechos liquidados de 4.102,7 millones de euros. Se cumple de este modo con la perspectiva de ingreso presupuestada, llegando a una ejecución del 93,57%. En comparación con 2014, los derechos liquidados han aumentado un 6,4%.

CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES

Además de analizar la ejecución de los Presupuestos Generales de 2018, el proyecto de ley foral recoge un análisis del cumplimiento de las reglas fiscales recogidas en la normativa de estabilidad presupuestaria.

El conjunto de las cuentas públicas muestran un superávit en 2018 de 104,17 millones de euros, que suponen el 0,51% del PIB de la Comunidad Foral. Esta cifra implica un "amplio cumplimiento" del objetivo, puesto que Navarra había acordado con el Estado que para 2018 se podría haber alcanzado un déficit de hasta el -0,4%.

La deuda pública a 31 de diciembre de 2018 se situaba en 3.421 millones de euros. Son 186 millones de euros menos que la deuda del año anterior. En términos de PIB la deuda queda en el 16,64% cumpliendo el objetivo acordado con el Estado de no alcanzar el 17,7%.

La tercera medida de estabilidad recogida es la regla de gasto, que impide que el gasto público aumente por encima de la tasa de crecimiento del PIB. La variación recogida por el proyecto de ley foral es del 1,8%, cifra recogida en el informe del Ministerio de Hacienda y que confirma su cumplimiento al estar por debajo del 2,4%.

En último lugar, el periodo medio de pago es un indicador que refleja cuántos días se tarda en abonar las facturas a los proveedores. Según la ley, la cifra debe estar por debajo de los 30 días, algo que, con carácter general se cumple en el sector público foral puesto que en 2018 los 937 millones de euros en facturas fueron abonados, de media, a los 28 días. El indicador oficial a 31 de diciembre, que también tiene en cuenta las facturas pendientes de pago, rebaja la cifra a 23 días.

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

Por otra parte, preguntado por las inversiones financieramente sostenibles para 2019, ha afirmado que "en este momento estamos en una situación en la que no hemos determinado todavía el importe que en el año 2019 podemos destinar a regla de gasto", por lo que "todavía es pronto" para saber una cifra. "Hasta no tener razonablemente una estimación de la regla de gasto 2019, que la que tenemos ahora no es muy válida, no podemos avanzar la cantidad", ha expuesto.

En todo caso, el consejero ha afirmado que la cantidad "no puede ser muy importante", ya que "si el año pasado con 254 millones fuimos a 35 este año con 104 millones la proporción podría ir por ahí". "Todavía todo esto está muy abierto", ha concluido.

