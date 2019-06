Actualizada 21/06/2019 a las 13:06

Navarra Suma se ha desvinculado de una concentración que se ha convocado para este sábado contra el PSN en Pamplona a través de las redes sociales.

En la convocatoria, se apela a que la ciudadanía saque su "indignación" y se insta a que este sábado a las 19 horas lleven banderas de Navarra al Paseo de Sarasate "ante las incomprensibles decisiones del PSN".

Ante este mensaje, Javier Esparza, ha subrayado que esa movilización "no cuenta con el aval de lo que nosotros representamos como formación política". "Pensamos que los escraches y las presiones las realizan históricamente en Navarra los miembros de la izquierda abertzale y a nivel nacional los de Podemos. Desde luego no compartimos que se impulse una convocatoria de este tipo, quiero dejarlo claro para que no se confundan los términos y para que todo el mundo sepa que no vamos a participar en ese convocatoria", ha dicho.

