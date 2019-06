Actualizada 18/06/2019 a las 13:32

El Gobierno de Navarra en funciones ha adoptado en su sesión de este martes un acuerdo para crear el centro de primer ciclo de Educación Infantil Haurtzaro, ubicado en la calle Artica 1 bis de Pamplona.



De este modo, a partir de ahora, el centro de Educación Infantil se podrá acoger al convenio de financiación del Departamento de Educación, facilitando así su gestión económica. Hasta su creación de manera oficial el centro se ha venido financiando vía convocatoria de subvención.

La escuela de educación infantil Haurtzaro de Pamplona, en funcionamiento desde 1979, cuenta con ocho unidades y actualmente acoge a 82 niños de 0 a 3 años. Esta escuela es una de las que el ayuntamiento pamplonés se comprometió, vía acuerdo con el Departamento de Educación, a regular y cumplir así con los requisitos físicos de los centros de primer ciclo de Educación Infantil en Navarra, recogidos en el Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo.



Dicho acuerdo, firmado por ambas instituciones el pasado año, daba un plazo de tres años para adecuarse a lo recogido en el Decreto e ir remediando que la Comunidad foral tenga escuelas infantiles fuera del ordenamiento, situación que desde 2012 se venía prorrogando, ha señalado el Ejecutivo foral en una nota.



El acuerdo entre el Ayuntamiento de Pamplona y el Departamento de Educación también afecta a los centros 0-3 Donibane, Hello Egunsenti y Mendebaldea que tendrán que adecuarse para el 2020.

CREADOS DIEZ CENTROS

Durante esta legislatura se han creado 10 de los 14 centros de 0-3 que faltaban por acogerse a la normativa que regula las escuelas infantiles. Durante el curso 15-16 se creó la escuela infantil de Aoiz; en el curso 16-17 se crearon las escuelas infantiles de Aranguren, Izartegi y Villava; en el curso 17-18 lo hicieron Basaburua, Mendillorri y Goizeder en Pamplona; por su parte las escuelas de Valtierra y Ansoáin también se han adecuado a la normativa citada, la primera en curso 17-18 y la segunda el pasado curso.



Todas ellas cuentan ya con convenios de financiación entre el Departamento de Educación y las entidades locales o ayuntamientos a los que pertenecen dichas escuelas. Actualmente sigue habiendo cuatro centros sin crear, por no acogerse a la normativa que regula dichas instalaciones, y que no pueden acogerse a los convenios de financiación, como son Donibane, Hello Egunsenti y Mendebaldea de Pamplona y el centro de Sesma. Estos centros se financian vía convocatoria de subvención anual.

