UGT y CC OO condenan ataques a sus sedes este fin de semana en Navarra

Actualizada 17/06/2019 a las 13:04

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Jesús Santos y Chechu Rodríguez, respectivamente, junto a la CEN, han condenado este lunes las pintadas realizadas este fin de semana en algunas de sus sedes en Navarra.



Santos, quien ha participado en una conferencia de prensa de presentación de una campaña de las tres organizaciones sobre prevención de riesgos, ha explicado que este sábado se hicieron pintadas en su sede de Tafalla y hace unos veinte días en esta misma oficina y en la de Estella y en domicilios de miembros del sindicato.

"Esto es fascismo puro y duro", ha dicho Santos, quien ha apuntado que es "un error y una equivocación" que estas pintadas provengan de "aquellas personas que se llaman negociadoras, consensuadoras, progresistas".



Se trata, ha agregado, de "fascistas que no respetan los derechos de los demás, en todo caso lo imponen o nos lo quieren imponer, cuando ganan y cuando pierden".



"Organizaciones que nos piden solidaridad en los momentos en que tienen algún problema, ellos mismos se responden", ha comentado Santos, quien ha apuntado que pensaban que "esto podía haber cambiado un poco en este tiempo".



Tras resaltar que, "cuando no consiguen lo que quieren, ésta es su reacción", ha asegurado que "en UGT encontrarán una muralla, con CC OO seguro que encontrarán una muralla, no podrán avanzar por este camino".



"Nosotros somos roca, la historia nos lo dice, hemos pasado momentos difíciles y los volveremos a pasar si es necesario, cada día más convencidos de que tenemos la razón", ha concluido.



Por su parte, Chechu Rodríguez ha recordado que CCOO siempre ha hecho llamamientos "al diálogo y la concertación en todos los ámbitos sociales, públicos, políticos y sindicales" y por tanto rechazan "rotundamente esos ataques a las sedes de cualquier organización, tanto de las nuestras como de las otras".



Para Rodríguez, "hay quien carga sobre las espaldas de CCOO y de UGT la responsabilidad de las políticas que han hecho gobiernos que no tienen nada que ver" con estos sindicatos y por tanto "deberían ir ahí a atacar, no a las sedes de CCOO y UGT, que estamos haciendo un trabajo de defensa de los derechos de los trabajadores".



"Si ellos no están o no están cómodos o quieren estar en esos ámbitos, que lo expliciten, pero que no nos pinten las sedes", ha manifestado.



También ha rechazado estas acciones el secretario general de la CEN, Carlos Fernández, quien ha mostrado su solidaridad con ambos sindicatos y ha condenado "todo tipo de ataques".



"Como hemos demostrado durante muchos años, nuestra apuesta siempre es por el diálogo, el consenso y los acuerdos", ha indicado.

