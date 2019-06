La ONCE deja 20.000 euros en el sorteo del domingo en Navarra

Actualizada 17/06/2019 a las 11:51

La ONCE ha dejado en Navarra 20.000 euros, del cupón del domingo de la ONCE.

El encargado del Terminal Punto de Venta (TPV), Eduardo Ladrón Gil, hace su ruta por Cintruénigo, Fitero, visitando el Balneario. El vendedor de la ONCE ha declarado que está "muy contento", ya que es el primer premio que da por el Terminal Punto de Venta.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es

Etiquetas ONCE

Selección DN+