El abogado de la Manada confía en que el Tribunal Supremo sea "objetivo"

Actualizada 17/06/2019 a las 17:28

El abogado de los cinco miembros de la Manada, Agustín Martínez Becerra, ha confiado en que el Tribunal Supremo sea "objetivo" al deliberar sobre los recursos de casación a la sentencia del TSJN, cuya vista se celebrará el próximo viernes 21 de junio.



"Nosotros vamos al Supremo con la esperanza de que el tribunal sea objetivo y, dentro de las limitaciones procedimentales que tiene un recurso de casación", que no es un nuevo juicio, "vaya a resolver lo que en justicia corresponda", ha señalado el abogado al ser cuestionado por este asunto, sobre el que el abogado de la víctima ha eludido hacer declaraciones.



Esta vista en el Supremo, ha afirmado, es "probablemente el último episodio para intentar defender públicamente la inocencia de mis clientes", condenados a nueve años de prisión cada uno por abuso sexual de una joven madrileña en los Sanfermines de 2016.



Aunque el letrado ha reconocido que será "difícil" y "complejo", ha subrayado: "Si no pensáramos que hay posibilidades, si no pensáramos que tenemos razón, no acudiríamos al Tribunal Supremo".



Martínez ha comentado que les ha sorprendido que el tribunal atendiera a su petición de celebración de la vista, que todas las acusaciones rechazaban.



"El tribunal ha decidido que cabe la celebración de la vista, lo cual nos alegra, porque es una forma de poder expresar a viva voz y ante los miembros del tribunal la defensa de nuestros criterios", ha declarado.



El abogado ha puesto de relieve asimismo que el "hándicap" que tiene el proceso de la Manada, "más que su propio contenido jurídico, es la presión mediática a la que se ven sometidos los tribunales en este caso".



"¿Y qué pasaría si los absuelven? ¿Todo el mundo entendería que efectivamente se ha hecho justicia o significaría inmediatamente que se produciría una reacción social en contra de una sentencia que no recoge lo que se ha decidido que debe ser la sentencia correcta?", se ha preguntado.



Martínez ha aseverado que este proceso está siendo "tan peculiar" que desconoce cuándo se hará pública la sentencia del Supremo una vez celebrada la vista del viernes.

Selección DN+