Dos navarros galardonados por el Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación

Dos titulados en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) han resultado galardonados en la XXXIX edición de los Premios del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT). Se trata de Fernando Teberio Berdún (Liédena, Navarra, 1984), que ha obtenido el Premio HISPASAT a la Mejor Tesis Doctoral en Nuevas Aplicaciones para Satélites de Comunicaciones; y Eduardo Berrueta Irigoyen (Estella-Lizarra, Navarra, 1994), que ha logrado el Premio IN-NOVA al Mejor Trabajo Fin de Máster en Aplicaciones y Servicios para la Ciberdefensa y la Ciberinteligencia.

Fernando Teberio defendió el pasado septiembre su tesis doctoral, titulada 'New filter design methods and topologies for the future microwave and millimeter-wave high-capacity satellites' ('Nuevos métodos de diseño y topologías de filtros de microondas y ondas milimétricas para los futuros satélites de alta capacidad'), que obtuvo la calificación de sobresaliente 'cum laude' con mención internacional. Los directores de este trabajo fueron Miguel Ángel Gómez Laso y José María Lopetegi Beregaña, investigadores del Instituto de Smart Cities (ISC) de la UPNA.

“En la tesis doctoral —indica Fernando Teberio—, se han desarrollado numerosos métodos de diseño y nuevas topologías para filtros en guía de onda rectangular. El objetivo de dichos filtros es dar respuesta a la creciente necesidad de reducir los costes en los nuevos satélites de comunicaciones de alta capacidad. En este sentido, se han desarrollado métodos de diseño cuasi analíticos, que permiten reducir al máximo los tiempos de diseño y optimización. Asimismo, los filtros desarrollados son compactos y permiten manejar alta potencia, dos de los factores más importantes en la industria del satélite para lanzamientos más económicos y sencillos. Por último, también se ha trabajado en desarrollar nuevas estructuras y topologías resistentes a los errores de fabricación, especialmente pensadas para ser utilizadas en las bandas Q, V y W. Cabe resaltar que todos los resultados han sido desarrollados cubriendo diferentes necesidades trasladadas directamente por las diferentes empresas y organismos internacionales con las que se ha colaborado como TESAT Spacecom, Thales Alenia Space y Agencia Espacial Europea, ya que el doctorado ha estado estrechamente relacionado con ellas”.

De hecho, Fernando Teberio completó una estancia de investigación de nueve meses en ESA-ESTEC (siglas en inglés de Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial de la Agencia Espacial Europea), situado en Holanda, y otra de un año en la Universidad Politécnica de Valencia. Los resultados de la tesis han sido publicados en 18 revistas científicas, se han presentado en 39 congresos internacionales y se ha generado una patente.

Fernando Teberio se tituló en Ingeniería de Telecomunicación en la UPNA, donde, posteriormente, cursó el programa de doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones, Bioingeniería y Energías Renovables (Tecomber). En la actualidad, trabaja como ingeniero de microondas en la empresa Alter Technolgy – TÜV Nord en Sevilla.

DETECCIÓN DE PROGRAMAS MALIGNOS

Por su parte, Eduardo Berrueta presentó en junio del año pasado su trabajo de fin de máster, que obtuvo la calificación de 10 y fue dirigido por Daniel Morató Osés, investigador del Instituto de Smart Cities.

“Este trabajo presenta una solución para detectar la infección por ‘ransomware’, un tipo de programa maligno que encripta los ficheros del usuario para pedir una recompensa —describe Eduardo Berrueta—. Los ‘ransomwares’ son una de las amenazas informáticas más importantes en los últimos años. Tanto es así que la EUROPOL declaró en su informe de 2016 que el ‘cryptoransomware’, un tipo de ‘ransomware’, es la amenaza más destacable para particulares y empresas. A pesar de ser una amenaza tan importante, la cantidad de herramientas de detección desarrolladas no es muy grande”.

Eduardo Berrueta diseñó un algoritmo para detectar este 'malware' en una red local con directorios compartidos en plataformas Windows. “La herramienta desarrollada es capaz de detectar el 100% de las muestras de ‘ransomware’ analizadas, con menos del 1% de falsos positivos, a partir de la velocidad de lectura y escritura y la cantidad de ficheros destruidos —explica—. Mediante umbrales adecuados para estas medidas, se logró la detección rápida de más de cincuenta muestras de ‘ransomware’. Los escasos ficheros perdidos antes de la detección fueron recuperados a partir del propio tráfico de red”.

La solución de detección propuesta fue publicada en el 'Journal of Network and Computer Applications' y la herramienta de recuperación de ficheros creada también en este trabajo de fin de máster se ha publicado en la segunda edición de la conferencia 'Cyber Security in Networking Conference (CSNet)', celebrada en París en octubre del año pasado.

Edurdo Berrueta se graduó en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación en la UPNA, donde, posteriormente, cursó el Máster en Ingeniería de Telecomunicación. En la actualidad, trabaja como investigador en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación.

