Concapa acusa a Educación de organizar una "farsa" en torno al proceso judicial de Skolae

Concapa Navarra ha criticado "la farsa que está organizando el Departamento de Educación en torno al programa Skolae, rodeándolo de aplausos y elogios auto procurados, usando todas las prerrogativas que posee como poder público para continuar imponiendo su pensamiento y abusando de su poder".

La entidad ha señalado que "los procesos judiciales iniciados contra Skolae por familias navarras y por Concapa denuncian la aplicación totalitaria de un programa ideológico por parte del Gobierno de Navarra; no se denuncia a ningún docente". "Los docentes son llamados en calidad de testigos, como en cualquier juicio, no son imputados y nadie actúa en su contra", ha remarcado.

En este sentido, ha criticado que la consejera de Educación en funciones, María Solana, "ha atacado este proceso judicial iniciado por las familias dando a entender falsamente que estos docentes están siendo atacados para hacer recaer, una vez más, sobre las familias, el papel de verdugos".

Asimismo, ha acusado a Educación de estar organizando "un circo mediático, organizando conferencias y actos para felicitarse ante la opinión pública, empleando para ello recursos y dinero público, liberando a los profesores y pagando autobuses para que acudan, con el fin de lavar su imagen deteriorada".

Para Concapa, es "lamentable" que el Ejecutivo foral "luche contra" los ciudadanos "desde su posición de poder, librando una batalla desigual, abusando de las instituciones públicas y del dinero de todos, ninguneando a las familias y discriminando a todo el que no piense como se dicta desde el poder". También ha criticado que algunos sindicatos "se presten a ese juego contra las familias, en vez de apoyar a la multitud de profesores que no quieren participar en el programa".

"Todos, católicos, musulmanes, ateos, o de cualquier ideología o religión merecen respeto, y educar a sus hijos conforme a sus convicciones, y este Gobierno no ha respetado a nadie", ha asegurado la organización que ha acusado al Ejecutivo navarro de "descalificar a todo aquel que se opone a su abuso" diciendo que "quien no acata sus órdenes está en contra de la igualdad, y disfrazándolo de protección contra la violencia contra las mujeres".

"No hay caza de brujas, hay caza de niños y de familias", ha afirmado Concapa que ha manifestado que Skolae "no es un programa de igualdad, es un programa sectario, ideológico y político para el adoctrinamiento de los más pequeños". Por ello, ha pedido a Solana que "diga la verdad a los ciudadanos" y "enseñe públicamente el programa completo con los materiales y explique por qué no se ha contado con las familias".

"Por supuesto que queremos educar a nuestros hijos en igualdad, pero no a su manera", ha continuado la entidad que ha pedido al Gobierno de Navarra que deje de erigirse en "defensores de la igualdad porque ya ha quedado patente que esto es falso".

