Nuevo carné de donante de órganos y tejidos de Navarra

Federación Cocemfe Navarra y asociaciones de pacientes (Alcer, Atehna y FQ), con el apoyo del Gobierno foral, han creado el nuevo carné de donante de órganos y tejidos, que consideran "el mejor carné del mundo" porque, a diferencia de otros, permite salvar vidas.



El nuevo carné, ha explicado Manuel Arellano, presidente de Alcer Navarra, "pretende organizar lo que estábamos haciendo desde diferentes entidades, hacerlo de una manera armonizada y contando no solo con las organizaciones del sector sino también con la Administración y con el personal sanitario".



"Nos parece que es un gran paso adelante", porque "es el 'Carné de donante de órganos y tejidos', el primero de este tipo de la historia de Navarra", ha declarado Arellano, quien ha apuntado que los promotores de esta iniciativa quieren hacer llegar al ciudadano "la sensación de que éste es el mejor carné del mundo".



En este sentido, ha destacado que, cuando Osasuna ascendió a Primera, "salimos todos a la calle, hubo muchísima celebración en la Plaza del Castillo y todo el mundo tenía esa sensación de orgullo rojillo, de tener el carné de Osasuna".



Pero a ese carné y a otros "les falta algo, que es la capacidad de dar vida. Queremos que la gente tenga esa sensación, la de que es el mejor carné del mundo, que, igual que me siento rojillo, me siento donante y siento la misma o más alegría que cuando gana Osasuna, porque estoy dando vida", ha subrayado.



De esta forma, ha indicado, "estoy salvando vidas y además lo cuento dentro de mi entorno para que se esparza esa sensación, para que se contagie todo el mundo y, si a mí me pasa algo, conozcan mi decisión".



Para la familia, ha considerado, "es mucho más sencillo superar el duelo", porque "ya se ha tratado ese tema de ser donante, es una reflexión que ya está hecha" entre los allegados y para los médicos "también es una parte mucho más fácil, porque ése no es un momento sencillo".



Arellano ha comentado que el carné se puede obtener con mucha más facilidad que antes, ya que la persona que se quiera hacer donante puede hacerlo por internet en la web "soydonantedeorganos.org" y el carné le llegará posteriormente a su domicilio.



Solo en Navarra, ha recordado, la donación ha salvado ya más de 2.000 vidas.

