Chivite: "La única opción que tiene Esparza de ser presidente es conseguir el apoyo de Bildu"

Actualizada 31/05/2019 a las 19:00

La candidata del PSN a la Presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "la única opción que tiene el candidato de Navarra Suma, Javier Esparza, de ser presidente es conseguir el apoyo de Bildu".



En este sentido, ha reiterado que "el PSN-PSOE con Bildu no acordará nada ni para la conformación del Gobierno de Navarra ni para los ayuntamientos".



La socialista ha asegurado en un comunicado que "Esparza no ha entendido nada de lo que han votado los navarros y navarras, que en su gran mayoría han apostado por un gobierno de progreso, que respete la pluralidad pero sobre todo que se sustente en un proyecto de futuro para la prosperidad de nuestra tierra y no en el viejo y desilusionante discurso del miedo y en las mentiras".



"Igual que ha hecho toda la campaña, Esparza se dedica a mentir a sabiendas, porque los socialistas ya hemos dicho que no pactaremos con Bildu y cumpliremos nuestra palabra, igual que estamos cumpliendo con nuestra palabra de trabajar para construir un gobierno de progreso liderado por el PSN-PSOE", ha subrayado.

