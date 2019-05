Ábalos: "Nosotros estamos reivindicando la Presidencia de Navarra, obviamente"

Actualizada 30/05/2019 a las 11:55

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha reiterado este jueves que los socialistas "no negociarán con Bildu" y ha sostenido que en Navarra el PSOE es la formación progresista, no nacionalista, que tiene más respaldo después de Navarra Suma (PP, UPN y Cs).

Ábalos ha recordado que el actual gobierno de Geroa Bai ha perdido y ahora se trata de "equilibrar" un gobierno que "no sea nacionalista, pero sí de impronta progresista. Y nosotros estamos reivindicando la presidencia, obviamente".

El dirigente socialista se ha mostrado confiado en alcanzar pactos con Cs para gobernar en algunas comunidades, como Castilla y León, y ha dicho a la formación naranja que si se subordina al PP renunciará "a todo a lo que aspiró, a todo".

En una entrevista en Antena 3, Ábalos ha reconocido que ha tenido conversaciones telefónicas con el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, para "emplazarse a hablar" sobre posibles pactos postelectorales en comunidades como Castilla y León, Aragón y Madrid.

Ábalos ha instado a Cs a replantearse su estrategia, "pensar en sus intereses y en qué quieren ser de mayores" porque si finalmente optan por subordinarse a los populares "se convertirán en un instrumento accesorio".

Ciudadanos, ha señalado, "no puede ser la bisagra entre la derecha y la ultraderecha".

Ábalos se ha mostrado "convencido" de que el candidato socialista Luis Tudanca será el próximo presidente de la Junta de Castilla y León ya que en esta comunidad el PP quedó "absolutamente descompuesto" por un problema "tremendo de liderazgo".

Respecto a Aragón, Ábalos ha considerado que "lo normal" es que Javier Lambán sea el próximo presidente porque fue la primera fuerza el 26 de mayo y mejoró los resultados respecto a 2015.

En relación a un gobierno nacional de coalición con Podemos, Ábalos ha dicho que el término "coalición" no le gusta y además no tiene sentido porque ambas formaciones no suman mayoría absoluta, algo que sí ocurre con Cs.

Por ello, ha insistido en que Podemos es "un socio programático prioritario" y para el PSOE es más importante "acordar programas de transformación social que presencias en el Gobierno".

Ha añadido que el PSOE aspira a un gobierno de orientación socialista, eso sí abierto a independientes.

A la pregunta de si el presidente en funciones Pedro Sánchez había ofrecido un ministerio a la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, Ábalos lo ha desmentido y ha dicho que no se ha planteado eso ni ningún otro cargo importante en Madrid.

