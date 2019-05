Podemos pospone el análisis de los resultados al fin de semana

28/05/2019 a las 06:00

Todavía desorientada tras el duro varapalo electoral recibido, la dirección de Podemos en Navarra no avanzó ayer ninguna conclusión tras perder cinco de los siete representantes en el Parlamento foral. Eduardo Santos, su secretario general, había anunciado en la madrugada del lunes que el partido iba a afrontar “una reflexión”, aunque este ejercicio introspectivo tendrá que esperar, al menos, hasta el próximo viernes o sábado, cuando está previsto que se celebre el próximo Consejo Ciudadano de Navarra. Será entonces cuando, según avanzaron fuentes de la formación morada, el órgano político aborde el análisis de la debacle sufrida el pasado domingo.

Estas mismas fuentes señalaron que, por el momento, no se está contemplando la posibilidad de que el actual secretario general de Podemos en Navarra presente su dimisión para asumir la responsabilidad tras lo sucedido el 26-M. Ayer se desarrolló, como acostumbra Podemos Navarra los lunes, la ejecutiva ordinaria en la que sí se comentó que buena parte de los votos perdidos respecto a 2015 habrían recalado en el PSN. No obstante, fuentes de la formación morada aseguraron que todavía no se ha hablado de los posibles pactos postelectorales para conformar un gobierno y señalaron que esperaban noticias de los socialistas para comenzar las negociaciones.

