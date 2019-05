Decenas de quejas en Navarra por cambiarles las bombillas de casa sin pedirlo

Actualizada 25/05/2019 a las 11:19

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha recibido en las últimas semanas decenas de quejas de personas que "han tenido que pagar miles de euros porque les han cambiado las bombillas y lámparas de su vivienda sin que lo hubiesen pedido".



Según explica la asociación en un comunicado, "una o varias personas se presentan en el domicilio del afectado y le comentan que vienen de una compañía eléctrica o de algún organismo público". También señalan que desde estas instancias "están impulsando el cambio de bombillas ordinarias a bombillas LED para impulsar una mayor eficiencia energética" o que "hay una normativa que obliga a hacerlo".



Otras veces aseguran que "existe o se va a aprobar de forma inminente una subvención para realizar este cambio de iluminación o que, incluso, de no cambiar, se pueden quedar sin luz en casa".



Irache ha destacado que estos argumentos son "tretas para que el afectado deje entrar a los técnicos en su casa -en ese mismo momento o al día siguiente-, éstos le cambien las bombillas y lámparas de su domicilio y posteriormente le puedan cobrar el trabajo", con facturas que van de los mil a más de cuatro mil euros.



La asociación ha advertido de que "actualmente no existe ninguna obligación legal de cambiar las bombillas de casa por otras más eficientes", por lo que ha señalado que "si alguien llama a la puerta de casa con alguna propuesta de este tipo es mejor no dejarle entrar".



Asimismo, ha explicado que si no han pasado 14 días desde que le hicieron el trabajo, "el consumidor tiene derecho a echar atrás el contrato sin tener que dar ninguna explicación". Para ello, debe comunicarlo fehacientemente a la empresa dentro de los catorce días comentados. "Es muy importante conservar un justificante que demuestre que se ha ejercido el derecho de desistimiento dentro del plazo legal", ha apuntado.



Asimismo, ha destacado que la empresa "debería entregar con el contrato un documento de desistimiento, ya que la contratación se produce fuera del establecimiento mercantil". "Si no, siempre se pueden pedir formularios en organismos de consumo o incluso comunicar el desistimiento facilitando los datos del consumidor y del contrato firmado", ha detallado.



La asociación de consumidores ha indicado que "en varios casos no se han cumplido con las obligaciones de documentación" y que los afectados "no cuentan con el formulario de desistimiento y algunos ni tan siquiera con el contrato del servicio efectuado". "Si ya han pasado los catorce días, conviene asesorarse legalmente, aunque las posibilidades de recuperar el dinero son más limitadas", ha apuntado.



Irache ha explicado que, en estos casos, generalmente el consumidor firma un contrato de financiación y el importe del pago se abona en cuotas mensuales durante tres años, por ejemplo. "En cualquier caso, si el consumidor desiste del contrato también queda anulada la financiación", ha indicado.



Ha advertido, además, que en algún caso "también se ha incluido en la factura la venta de otros aparatos de salud o domésticos, no relacionados con la iluminación, como, por ejemplo, un robot aspirador por el que un afectado pagó más de setecientos euros".

Selección DN+