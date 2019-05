CSIF denuncia "deslealtad" en la negociación de las condiciones de la Policía foral

Actualizada 25/05/2019 a las 16:30

El sindicato CSIF/SPF ha denunciado este sábado la "falta de lealtad y el incumplimiento", por parte de la Jefatura de la Policía Foral, del Acuerdo sobre modelo policial y condiciones laborales firmado el pasado 5 de septiembre de 2018, por la mayoría sindical de Policía Foral y EH Bildu, Geroa Bai y Podemos.



Este acuerdo dio lugar a la aprobación de la Ley Foral de las Policías de Navarra y teóricamente estaba negociado por los grupos parlamentarios firmantes, según sus propias palabras, "en nombre del Gobierno de Navarra", algo de lo que ahora CSIF duda tras dos reuniones informales mantenidas con el Jefe de la Policía Foral para tratar el nuevo reglamento de jornadas, horarios y retribuciones.



Según señala el sindicato en una nota, en estos encuentros el responsable de la Policía Foral ha asegurado que él no ha firmado el mencionado acuerdo y que "no tiene intención de cumplir algunas de las cuestiones recogidas en el mismo", lo que es "inaceptable" para CSIF/SPF.



Este exigimos al Gobierno de Navarra que "respete, como mínimo, el contenido de dicho Acuerdo y, en lo no previsto en éste, se negocie con los sindicatos en el órgano competente, es decir, en la Mesa sectorial de negociación".



Igualmente, el sindicato denuncia el "injusto y discriminatorio" trato del Gobierno de Navarra para con sus policías forales, ya que el Cuerpo autonómico va a ser el único de la Comunidad Foral que no va a percibir las dietas por el trabajo en el dispositivo electoral del próximo 26 de mayo.

