Podemos se reivindica como la fuerza capaz de transformar Navarra

Actualizada 24/05/2019 a las 20:41

El candidato de Podemos a la Presidencia de Navarra, Mikel Buil, ha cerrado la campaña electoral reivindicando a la formación morada como una fuerza capaz de transformar la Comunidad Foral hacia un "horizonte verde y morado".



La sede de Podemos, en el barrio de la Rochapea de Pamplona, ha acogido el acto de cierre de campaña, en el que el candidato ha valorado el trabajado realizado a lo largo de estos quince días, precedidos de otros dos meses de campaña, en los que han llevado a cabo más de setenta actos en diversas localidades.



"Independientemente del resultado que seguro que es magnífico, lo que ha sucedido es un proceso absolutamente ganador", ha opinado Buil, quien ha concluido que se ha conseguido "consolidar una fuerza de trabajo inmensa" para llegar a donde han llegado "sin financiación de los bancos".



Además ha valorado especialmente que han logrado que la campaña y el debate político "no haya girado en torno a nacionalismo o la derecha", sino que han puesto sobre la mesa un "diagnóstico claro" sobre Navarra respecto al que se han tenido que pronunciar el resto de candidatos.



"He disfrutado mucho escuchando a Uxue Barkos hablar de desigualdad, medio ambiente y derechos para todos y me ha gustado mucho exigir a María Chivite autocrítica respecto al agostazo o marzazo".



Buil ha indicado que el proceso empezó con Pablo Iglesias y la denuncia sobre la manipulación mediática y la mafia policial, continuó con autocrítica y ha llegado a un momento en el que están "con un Podemos capaz de transformar nuestra comunidad hacia un horizonte verde y morado", ha concluido entre aplausos y gritos de "sí se puede".

