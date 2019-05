Álvarez de Toledo: “A los navarros os toca elegir entre libertad o sumisión”

Actualizada 21/05/2019 a las 08:51

Todos los que abarrotaron las 444 butacas de la sala de Cámara de Baluarte, si no lo sabían ya, desde ayer son plenamente conscientes de que no hay que dejarse engañar por el tono melódico, pausado y meditado de Cayetana Álvarez de Toledo. Oírle hablar podría indicar que un mensaje complaciente se atisba en sus palabras. Pero nada más lejos de la realidad. Su discurso fue profundo, combativo, comprometido, un ataque sin piedad contra el nacionalismo. En España, en su Cataluña y en Navarra. Porque aquí vino la nueva diputada por Barcelona a hablar de libertad.

Comenzó recordando la última vez que había compartido tren con Mario Vargas Llosa, de nuevo su partener. Fue para ir a Barcelona el 8 de octubre de 2017, cuando millones de catalanes y de españoles salieron a la calle para defender la unidad de España. “Hoy hemos venido aquí a defender lo mismo, porque hay batallas que dependen del coraje de individuos que defienden la libertad, como Mario, dijo.

Navarra Suma, la coalición formada por UPN, Ciudadanos y PP encontró en Álvarez de Toledo una brillante defensora, un altavoz que con bella oratoria aseguró haber venido a la Comunidad foral a dar su apoyo “a la operación más inteligente en nombre de la política española de los últimos años, la agrupación de las fuerzas constitucionalistas en Navarra que es más que una estrategia, que marca un rumbo moral para España y para Europa”. De NA+, con sus figuras presentes en la sala, dijo que “Sólo los que entienden la naturaleza tribal y destructiva del nacionalismo han tenido la grandeza de sumar fuerzas, porque no hay paz fuera de la Constitución”.

EL SOCIALISMO EQUIDISTANTE

Y fue entonces cuando cargó contra el socialismo en clave nacional. Cayetana Álvarez de Toledo aseveró que Navarra lleva años sufriendo el acoso y el asesinato, pero también “las lecciones morales de los equidistantes, los que se esconden detrás de la palabra diálogo para no dar la cara y llegar al poder: me refiero a los socialistas. Porque sabed que en realidad lo que busca el nacionalismo no es una anexión, sino una brutal ruptura interior. Antes se romperá Navarra que unirse al País Vasco, y los que juegan a la equidistancia mienten y alimentan a los enemigos de una Navarra libre, española”, pronosticó.

La dirigente ‘popular’ aventuró que en España se viven días clave, como también en el congreso de los diputados. Y aconsejó a los votantes navarros no dejarse engañar por cantos de sirena. Y preguntó a los navarros: “¿De verdad creen que Navarra va a ser la línea roja de Sánchez? ¿Qué dirá no, no y no?, ¿Qué con Navarra no se juega? Yo creo que no. Navarra será su instrumento para llegar al poder. Votar al PSOE se ha convertido en un voto para la anexión de Navarra o a su ruptura interior”, sentenció.

La política tiró de ironía en varias fases de su discurso, como cuando repasó el salto a la arena pública que han dado ella y Mario Vargas Llosa. Sin demasiada fortuna, según reconoció: “Tanto Mario como yo decidimos dejar él la gran literatura y yo el pequeño periodismo para lanzarnos a la política. Y a ambos nos fue fatal. Creo que en estas últimas elecciones mucha gente ha votado para quitarse el problema de encima, ha dado un voto sentimentaloide, una antiética de la irresponsabilidad, quizá con buenas intenciones. Pero votar al PSOE era una evasión de responsabilidad”, contó.

NAVARRA SUMA COMO EJEMPLO

Y quiso terminar su mensaje alertando contra la visceralidad que parece haberse instalado en la sociedad española en los últimos años. La calificó como el paso hacia el totalitarismo, y aseguró que en eso estamos. Recordó los escraches sufridos por PP o Ciudadanos en Barcelona, Lavapiés, Alsasua, Estella o Etxarri Aranatz: “Hay ciudadanos que son héroes y a los navarros os toca elegir entre libertad o sumisión. Por ello alabo esta coalición cívica que es NA+, debe ser el punto de partida de una reagrupación española. Navarros de España, españoles de Navarra, libres e iguales siempre”. Y el auditorio estalló en una ovación larga y sentida.

Te puede interesar

Selección DN+