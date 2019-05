Esparza (NA+) descarta ceder la presidencia del Gobierno foral al PSN

Actualizada 19/05/2019 a las 21:38

El candidato de Navarra Suma a la presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha descartado este domingo que su formación vaya a apoyar al PSN, a abstenerse o a ceder la presidencia del Ejecutivo a la candidata socialista María Chivite.

"No vamos a aceptar el chantaje de ninguna fuerza ni de nadie", ha dicho Esparza, quien ha resaltado que "no vamos a abstenernos para que el PSN presida el Gobierno, no vamos a votar a favor de una presidenta socialista ni vamos a ceder la presidencia del Gobierno a María Chivite".

En su intervención en el mitin central de Navarra Suma (UPN, Ciudadanos y PP), celebrado en Baluarte, el candidato ha estimado que, el 26 de mayo, "los ciudadanos nos van a decir que gobernemos y les vamos a hacer caso", constituyendo "un Gobierno que va a presidir Javier Esparza".

"Los socialistas sabrán si quieren respetar la voluntad mayoritaria de los navarros o no", ha declarado.

Esparza, quien ha afirmado que estas elecciones "van de nacionalismo o de constitucionalismo, de ruptura o de unidad de España", ha comentado que, hasta ahora, el PSN "estaba del lado de los partidos constitucionalistas y ahora dicen que quieren gobernar con el nacionalismo vasco", pero eso "nunca es gratis".

Los navarros, ha añadido, "no quieren más nacionalismo, no quieren más populismo y precisamente por eso el cuatripartito no va a tener los votos suficientes para gobernar y su tabla de salvación se llama PSN".

Por ello, ha transmitido un mensaje al presidente Sánchez: "Querido Pedro, que no te engañen. Te habrán contado que somos el diablo con cuernos, pero no, junto al PSN hemos defendido en estos cuarenta años una Navarra en libertad frente al nacionalismo excluyente".

Esparza ha aseverado que, si el PSN quiere gobernar, tendrá que hacerlo con un "pentapartito" junto a Geroa Bai, Podemos, Izquierda-Ezkerra y EH Bildu, y ha preguntado a los socialistas si están dispuestos a "aceptar todas las imposiciones del nacionalismo vasco para ocupar un sillón".

"Un Gobierno así es más nacionalismo, más populismo, más exclusiones, menos libertad y menos futuro para Navarra", ha asegurado.

Por su parte, el candidato regionalista a la alcaldía de Pamplona, Enrique Maya, ha agradecido a los asistentes a este acto "ser el muro de contención para la defensa de nuestra tierra frente a nacionalistas y populistas".

Maya, quien se ha mostrado esperanzado con "terminar con esta pesadilla de cuatripartito", ha declarado que "vamos a decir adiós al sectarismo, a las imposiciones, a las obsesiones nacionalistas que han tenido maniatada a Pamplona durante cuatro años".

"El 26 de mayo se acaba el experimento fallido de Asiron y su cuatripartito", ha dicho Maya, quien ha censurado al actual equipo de gobierno porque "nos han querido hacer creer que Pamplona es una ciudad de pivotes y de petachos, han querido que nos conformemos con lo cutre".

Tras resaltar que la ikurriña es "una bandera que no nos representa, que no es la nuestra", Maya ha destacado que desde el Ayuntamiento "han querido hacer creer que Pamplona es una ciudad que jalea a los terroristas y que olvida a las víctimas, y nosotros no pasamos por ahí" porque "nosotros estamos con las víctimas de ETA".

"Les queda una semana", ha señalado Maya, para agregar que "se acabó que esta ciudad camine arrastrando los pies, se acabó el Ayuntamiento que se mueve a cámara lenta".

Maya ha criticado en su intervención a "nacionalistas y populistas" y ha considerado que, "si Navarra se postra frente al nacionalismo para unirse a Euskadi, con el problema catalán ahí, España entera peligra".

El candidato ha apuntado que el 26 de mayo sólo hay dos opciones: "o Bildu o Navarra Suma", que son "dos modelos de sociedad completamente diferentes", uno de "futuro" para Pamplona y otro de "sectarismo". En este sentido, ha indicado a Joseba Asiron que "se acerca su fecha de caducidad en la alcaldía".

