Irene Gorricho: “No somos xenófobos; mi número 2 es boliviano”

Actualizada 15/05/2019 a las 07:08

¿Vox es extrema derecha? Nosotros somos derecha. Pero a la derecha del PP. Pero es que el PP no es de derechas. Solo se mueve para no perder sus votantes. Después de las elecciones generales nos empezaron a llamar extrema derecha. No nos parecemos en nada a ningún partido de la extrema derecha europea. Bueno, que somos patriotas. Pero todos los partidos españoles deberían defender la patria. ¿Qué es la patria? España, mi país. A mí me gustaría poner una bandera español

Selección DN+