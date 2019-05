Esparza marca como objetivos "el pleno empleo y la subida salarial a los trabajadores"

Actualizada 10/05/2019 a las 12:15

El candidato de Navarra Suma a la presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha marcado como objetivos "alcanzar de nuevo el pleno empleo, algo que ya se consiguió con gobiernos de UPN, y la subida salarial para los trabajadores, una vez superada la dura crisis económica".



Para ello, se ha mostrado "convencido" de que "es básico contar con un Plan de Empleo en Navarra y con acuerdos que mejoren las condiciones de los trabajadores" y ha fijado ambas cuestiones como unas de las "prioridades" de la próxima legislatura si preside del Gobierno de Navarra.



Esparza, en unas declaraciones que ha ofrecido en el polígono industrial de Landaben en el primer día de la campaña de las elecciones forales del próximo 26 de mayo, ha afirmado que "para alcanzar el pleno empleo es fundamental activar la economía", para lo que ha propuesto "bajar los impuestos, impulsar infraestructuras que, además de generar puestos de trabajo, mejoren la competitividad, y capacitar a las personas con la formación adecuada".



Esparza ha considerado que "en la legislatura que acaba de terminar, no hemos sabido aprovechar el crecimiento que, aprovechando los vientos de cola de la economía europea y española, ha vivido Navarra". Por contra, ha afirmado que "el Gobierno de Barkos se ha centrado en sus obsesiones nacionalistas y ha dicho no a proyectos generadores de actividad económica y empleo, como la llegada de la alta velocidad y la continuidad del Canal de Navarra". "El desempleo en Navarra se ha reducido menos que en el conjunto de España", ha agregado.



ACUERDO PARA REJUVENECER LA PLANTA DE VW NAVARRA



A pocos metros de la factoría de Volkswagen Navarra, Esparza ha valorado el acuerdo que alcanzó con el anterior Gobierno de España para que "se puedan incorporar 800 jóvenes y se inviertan 80 millones de euros en la planta en los próximos 5 años".



Así, ha destacado que dicha medida "tiene como objetivo principal rejuvenecer y capacitar a la plantilla de trabajadores en un sector cada vez más cambiante hacia la e-movilidad, la conducción autónoma y el coche eléctrico". El candidato de Navarra Suma ha mostrado su "confianza" en que el contrato de relevo aprobado por el Consejo de Ministros a finales del año pasado "suponga el impulso definitivo para hacer realidad dichas contrataciones".



Por otro lado, ha criticado que "esta legislatura el nacionalismo vasco no ha querido cerrar un Plan de Empleo con UGT ni con CC OO". Por eso, ha calificado de "sorprendente" que la candidata socialista María Chivite "diga que quiere pactar con el nacionalismo vasco, que ha pisoteado y humillado a la UGT estos cuatro años".



En ese sentido, se ha dirigido a la candidata socialista y le ha preguntado "qué Plan de Empleo va aprobar el PSN con Geroa Bai y con Podemos, qué Plan de Empleo va a hacer el PSN de la mano del nacionalismo vasco, es decir, de la mano de ELA y LAB, y de la mano del populismo, de la CGT". "Ninguno", ha respondido.



Por último, Esparza ha trasladado a la CEN, UGT y CC OO que "con Navarra Suma en el Gobierno foral sí habrá un Plan de Empleo porque sabemos que ayuda a los trabajadores y a los desempleados y porque ha sido sinónimo de éxito y de pleno empleo en Navarra".

