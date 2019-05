Actualizada 08/05/2019 a las 11:41

El Centro Integrado Donibane, de Formación Profesional, suma más de cuarenta años ofreciendo “un servicio educativo de calidad, atendiendo a la formación integral del alumnado en las distintas familias profesionales que se ofrecen, a través de un trato cercano y un alto grado de implicación por parte del profesorado”, como exponen desde dirección, con Alfonso Roncal al frente. En concreto, este centro de FP engloba en su propuesta educativa tres especialidades: Electricidad y Automática, Madera y Mueble y Textil, Confección y Piel, que se ha estrenado este curso.

Siendo el grueso de la oferta la familia de Electricidad y Automática, que alberga más de la mitad de alumnos del centro, alrededor de 300, es también la que más posibilidades ofrece. Además de la FP Básica de Electricidad y Electrónica, destinada solo a alumnos derivados de Educación Secundaria, cuenta con dos líneas, una en castellano y otra en euskera, de Ciclo Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas y cuatro líneas de Ciclo Superior Automatización y Robótica Industrial: castellano por la mañana o por la tarde, euskera y una semipresencial. “Existen muy pocos centros de FP donde se puede cursar esta posibilidad de semipresencial, así que llegamos a recibir gente de Madrid, Logroño…, en su mayoría personas que ya están trabajando y quieren aumentar su cualificación”, explica Alfonso Roncal, director. Asimismo, los alumnos de Electricidad y Automática están inmersos en uno de los proyectos de innovación que se están desarrollando en el centro. Acogido a una convocatoria de Proyectos de Innovación del Gobierno de Navarra, “dos profesores del departamento están trabajando en un software que permite al alumnado trabajar con robots desde casa”, explica Roncal.

La familia profesional de Textil, Confección y Piel está dando este cursos sus primeros pasos en el CI Donibane gracias a la FP Básica en Arreglo y Reparación Textil, que actualmente cuenta con un primer grupo de catorce alumnos.

La oferta educativa la completan los ciclos de Madera y Mueble, que suman unos 120 alumnos. Desde esta especialidad, el CI Donibane apuesta por cuatro posibilidades: FP Básica de Carpintería y Mueble; Ciclo Medio de Carpintería y Mueble que, junto a Salesianos, son los únicos centros que lo ofertan; Ciclo Medio de Instalación y Amueblamiento, que se ha incorporado este año y es exclusivo de Navarra; Ciclo Superior de Diseño y Amueblamiento, también único en la Comunidad foral. Los alumnos de esta modalidad participan este curso en el segundo proyecto de innovación puesto en marcha en el centro, en este caso a nivel europeo con otros seis socios. Como se explica en su presentación, “’Coopwood’ trata de fomentar la cooperación transfronteriza entre actores de la Formación Profesional y sus empresas en el ámbito de la madera”.

Asimismo, este proyecto europeo es un claro reflejo de la iniciativa del centro por incluir nuevas metodológicas activas. En concreto, están trabajando esta idea con el Programa Kimua, que tiene el objetivo de promover e impulsar la innovación metodológica en la Formación Profesional. “Lo hemos incluido oficialmente a través del proyecto ‘Coopwood’, en el que una de las acciones concretas consiste en desarrollar nuevos materiales para la construcción en madera”, explica Alfonso Roncal, uno de los siete profesores implicados en esta aventura. Todas las asignaturas están enfocadas a esta acción y el director reconoce que esta nueva metodología colaborativa basada en proyectos es muy llamativa y está funcionando. “La idea es que lleguemos a ofertar este Ciclo Superior de Diseño y Amueblamiento con esta metodología implantada, que no solo se quede en un proyecto”.

RECONOCIMIENTO

Gracias también a la especialidad de Madera y Mueble el CI Donibane está de celebración. A finales de marzo, dos alumnos, en representación del centro, se alzaron con dos medallas en las Spainskills, las olimpiadas de Formación Profesional celebradas en Madrid: el bronce en Ebanistería y el oro en Carpintería, lo que les ha abierto las puertas del campeonato mundial en Rusia, que se celebrará en agosto.

PROGRAMAS DE MOVILIDAD

En el Centro Integrado Donibane se facilita la movilidad internacional a través del programa Erasmus+, tanto para prácticas en empresa como para la realización de posgrados. “La mayor parte del alumnado va a Italia, sobre todo por el idioma, alguno a Inglaterra y en ocasiones contadas a Alemania”, enumera Alfonso Roncal. Se trata de becas destinadas a alumnos de Ciclos Medios y Superiores. Los profesores también tienen la posibilidad de aumentar su formación en centros de otras ciudades, pero, a diferencia de los alumnos que se van tres meses, el profesorado solo está fuera uno.

Además del Erasmus+, Donibane tiene acuerdos de movilidad e intercambio con Aquitania y País Vasco.

MERCADO E INSERCIÓN LABORAL

Las prácticas en empresa están garantizadas en el CI Donibane. “Tenemos convenios de colaboración con más de 100 empresas, ya que los alumnos tienen que hacer las prácticas obligatorias para obtener el título”, explican desde dirección. A partir de marzo del último curso, tienen que completar 380 horas de prácticas continuadas y, al finalizarlas, el título es suyo. Disponen además de una bolsa de trabajo propia con “una gran oferta de incorporación de trabajadores por parte de las empresas que, en ocasiones, no podemos cubrir por la elevada inserción laboral de nuestro alumnado”. Aunque el éxito es evidente, desde dirección reconocen que, últimamente, los alumnos alargan cada vez más su etapa estudiantil, lo que retrasa considerablemente su iniciación en el mercado laboral. “El éxito ya no lo valoramos en cuanto a éxito profesional, sino a número de titulados, porque nosotros influimos hasta cierto punto, pero no podemos decidir qué quieren hacer los alumnos al terminar su formación aquí”, reconoce Alfonso Roncal.

EL CENTRO Y SU ENTORNO

Comenzó sus andanzas en Beriáin, denominándose en un primer momento Formación Profesional Pamplona-Beriáin. Tras más de diez años en esta localidad, se trasladó en 1989 a sus actuales instalaciones en la calle Biurdana, cerca de la S.C.D.R. Anaitasuna y el río Arga. Desde 2013 pertenece a la red de Centros Integrados de FP del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, siendo su nombre oficial Centro Integrado Sectorial San Juan/Donibane.

EN DATOS

Nº alumnos/as: 450

Nº docentes: 50

Ciclos formativos: Madera y Mueble (FP Básica y Ciclo Medio de Carpintería y Mueble, C. Medio de Instalación y Amueblamiento y C. Superior de Diseño y Amueblamiento), Electricidad y Automática (FP Básica de Electricidad y Electrónica, C. Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas en castellano y euskera y C. Superior de Automatización y Robótica Industrial en castellano, euskera y semipresencial) y Textil, Confección y Piel (FP Básica en Arreglo y Preparación Textil).

Idiomas: euskera

Director: Alfonso Roncal Los Arcos

Dirección: C/ Biurdana, nº 1,

Teléfono: 948 19 86 46

Correo: fpdonibane@educacion.navarra.es

Web: www.fpdonibane.com

Selección DN+