Barkos destaca el "esfuerzo e implicación" de Adacen con motivo de su 25 aniversario

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha presidido este miércoles una recepción a integrantes de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Navarra (ADACEN), durante la que ha destacado su trabajo en el campo de la atención integral a las personas afectadas.

El acto ha tenido lugar en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, en el contexto de la celebración del 25 aniversario de creación de la asociación. Al mismo han asistido también el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y el presidente de ADACEN, José Luis Herrera Zubeldía.

Durante su intervención, la presidenta ha trasladado a la asociación la felicitación y el reconocimiento de las instituciones navarras por la labor desarrollada estos años, con una especial mención para las familias y las personas voluntarias que colaboran con ella. "Vuestro esfuerzo e implicación han sido, sin duda, el motor principal para hacer realidad un servicio de atención integral para las personas con daño cerebral adquirido: una situación sobrevenida que condiciona, en ocasiones severamente, el entorno familiar, educativo, laboral y social", ha valorado.

En este sentido, ha destacado también cómo la asociación "ha incorporado, de forma gradual, nuevos recursos y programas asistenciales orientados a las necesidades específicas de estas personas".

La labor de concienciación y sensibilización de la sociedad ante la realidad que supone la atención a estas personas con discapacidad, adquirida bien por enfermedad o por accidente, ha sido otro de los logros citados por la presidenta, quien ha animado a los integrantes de ADACEN a "consolidar, en colaboración con los servicios públicos, un sistema de atención integral, que tenga como centro a la persona y a su entorno sociofamiliar".

Por su parte, el presidente de ADACEN, José Luis Herrera, ha recordado los inicios de la asociación y ha destacado cómo en la actualidad ésta se encuentra "a la vanguardia en tratamientos de rehabilitación y programas de mejora de la calidad de vida".

"Sin embargo, no es la tecnología lo más importante de nuestra asociación, si no el motivo por el que la utilizamos: el inmenso cariño que sentimos hacia nuestros familiares. Las ganas que tenemos de darles una vida mejor que la que hubieran tenido si hoy hace 25 años les hubiéramos dejado en casa sin luchar por ellos. Esto debe ser lo que nos motive en el día a día para seguir trabajando por estas personas. Para ello esperamos contar, como siempre ha sido así, con la ayuda del Gobierno de Navarra, ya que sin su apoyo no habría sido posible alcanzar los hitos anteriormente citados", ha remarcado.

25 ANIVERSARIO DE ADACEN

La asociación se fundó en el año 1994, por parte de un grupo de familiares de personas con secuelas debido a un daño cerebral adquirido, con el fin de aunar recursos y apoyos, que dieran continuidad a la rehabilitación tras la etapa hospitalaria, mediante una atención integral, específica y personalizada. En la actualidad, cuenta con cerca de 1.000 socios, más de cuarenta trabajadores y decenas de personas voluntarias.

Atiende a cerca de 150 personas al día, en sus recursos de rehabilitación ambulatoria, y en el centro de día y la residencia de Mutilva. En estos dos últimos servicios se ha proporcionado asistencia a 3.000 personas desde su creación en 2003.

La entidad es pionera en la implantación de terapias y tecnologías que ayuden en la rehabilitación de las personas afectadas y cuenta también con un centro de formación para el empleo con planes de prevención y formación de profesionales y voluntariado.

Desde sus inicios, ADACEN ofrece apoyo, información y orientación a las familias para dotarlas de pautas y recursos que les permitan normalizar su vida diaria, y trabaja también en la labor de prevención, mediante campañas de seguridad vial y prevención del ictus, etc.

