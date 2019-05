Encuentro de jóvenes de Navarra con los candidatos a la presidencia del Gobierno

Actualizada 02/05/2019 a las 11:49

El Consejo de la Juventud de Navarra (CJN) ha puesto en marcha el proyecto 'Juventud y Política-os' por el cual un grupo de jóvenes mantendrá un encuentro cara a cara con los candidatos a la Presidencia del Gobierno foral en las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo.



El evento ha sido presentado este jueves en rueda de prensa por el presidente del CJN, Miguel Garrido, que ha asegurado que "no es cierto que la juventud no participe porque no quiera sino porque no se establecen los canales adecuados que necesita la juventud para esa participación". Ha opinado que la baja confianza de la juventud en las instituciones se debe a que "las instituciones llevan mucho tiempo sin hacer caso a los problemas y necesidades que tiene la juventud, y sin acercarse a la juventud". "La próxima legislatura debe ser la legislatura en la que se dé respuesta a estos problema", ha remarcado.



El proyecto 'Juventud y Política-os' se realizará en dos fases. La primera consistirá en un diagnóstico de la realidad de la juventud en Navarra. Para ello, el CJN visitará entre los días 3 y 11 de mayo Elizondo, Isaba, Tudela, Estella, Alsasua, Tafalla, Sangüesa y Pamplona, donde se formarán grupos de trabajo para que los jóvenes expresen cómo ven la situación de su zona y elaboren propuestas para mejorar esta situación.

La segunda fase será un encuentro cara a cara entre un grupo de participantes de cada localidad con los cabeza de lista de las principales formaciones políticas, que tendrá lugar el 11 de mayo a las 16 horas, con la intención de que se celebre en el Atrio del Parlamento de Navarra. Han confirmado su presencia los candidatos de Navarra Suma, Javier Esparza; Geroa Bai, Uxue Barkos; EH Bildu, Bakartxo Ruiz; Podemos, Mikel Buil; PSN, María Chivite e Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón.



Un encuentro en el que candidatos y juventud podrán tener un "diálogo horizontal" y "hablar de todas esas necesidades que han detectado en los encuentros locales y qué propuestas específicas tienen para mejorar la situación". De la misma manera, los candidatos "podrán concienciarse sobre la situación de la juventud en las diferentes zonas, comentar qué propuestas específicas tienen por su parte para mejorar esa situación y ver si a la gente joven les convencen esas propuestas".



Garrido ha opinado que los candidatos a las elecciones forales están interesados en mantener un "diálogo horizontal con la juventud" porque "a veces hay una distancia que es difícil de romper entre la sociedad y los políticos". Así, "tener un espacio en el que conocer cuáles son los problemas y qué propuestas hay desde la juventud creo que también es interesante para ellos y así lo han manifestado".



Para el presidente del CJN, las principales preocupaciones de la juventud son la precariedad del empleo y las dificultades a la hora de emanciparse. Dos temas que seguramente salgan en el encuentro con los representantes políticos junto con otras cuestiones como medio ambiente o igualdad.

Para participar en esta iniciativa podrá apuntarse cualquier persona de entre 14 y 30 años que resida en Navarra. Las inscripciones deberán realizarse a través de la página web del CJN (www.cjn-ngk.org).

