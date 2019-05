Siete años y medio de prisión para el anciano que asesinó a otro en Cárcar

01/05/2019 a las 06:00

El anciano que asesinó a otro en una residencia de Cárcar en diciembre de 2017 ha sido condenado a 7 años y medio de prisión con eximente incompleta por trastorno mental al haber llegado a un acuerdo las partes implicadas, que han anunciado su intención de no recurrir la pena.

Aunque inicialmente la acusación particular pedía 20 años de cárcel por asesinato al no contemplar ningún atenuante y el Ministerio Público reclamaba la absolución, las partes han acordado una pena de 7

