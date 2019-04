Unos 1.000 enfermos reciben ayudas para pagar una residencia privada

28/04/2019 a las 06:00

¿Qué ocurre cuando una persona no tiene plaza pública en Pamplona y Comarca y no quiere ir a una residencia rural? Para los supuestos donde el paciente quiere un destino concreto existe una ayuda, llamada prestación vinculada al servicio (PSV). Se trata de una de las prestaciones económicas reconocidas por el sistema de la dependencia y que se da cuando una persona necesita y tiene derecho a una plaza residencial, de día, etc y, en ese momento, no hay una pública disponible (propia o conc

Selección DN+