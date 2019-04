Geroa Bai quiere para Navarra la competencia de becas

Actualizada 25/04/2019 a las 14:34

Geroa Bai ha asegurado que desde el Congreso de los Diputados "frenará los intentos recentralizadores de la derecha" y defenderá la mejora de la educación en todo el Estado al igual que lo ha hecho a su juicio en Navarra, donde pretende continuar haciéndolo y para ello conseguir más competencias.



Así lo ha señalado en conferencia de prensa su candidato al Congreso Koldo Martínez, quien ha estado acompañado de su compañera de partido y consejera de Educación del Gobierno foral, María Solana, con quien ha repasado diferentes cuestiones que en materia educativa se han impulsado en estos últimos cuatro años desde Navarra.



Con ese bagaje, Martínez ha asegurado que Geroa Bai va a Madrid "a frenar los intentos recentralizadores de los socios de UPN -PP y Ciudadanos- que, a través de artimañanas como priorizar la alta inspección educativa, tratan de vaciar el autogobierno de Navarra" y que en el caso de Pablos Casado (presidente del PP) "incluso propone directamente la apropiación por parte del Gobierno central de la competencia de Educación".



Por su parte, Ciudadanos -socios de UPN- también pretende imponer la enseñanza exclusivamente en castellano, acabando con los modelos lingüísticos que en el caso de Navarra garantizan la libertad para elegir el idioma propio en el que estudiarán nuestros menores".



Por ello, Koldo Martínez ha defendido que "proteger nuestro actual autogobierno de los ataques de la derecha es necesario, pero no es suficiente", y por ello ha anunciado que van a Madrid "a exigir la derogación de la LOMCE,a pedir para Navarra la transferencia de las competencias de becas y también de las pruebas diagnósticas propias" de educación.



A Geroa Bai también le parece "fundamental contar con la competencia de I+D+I, que supondría 22 millones de euros", ha calculado, para a continuación asegurar que con ese dinero "potenciaríamos la investigación en todos los ámbitos y, por supuesto, también en el universitario".



"Vamos a defender en Madrid el impulso de la coeducación en todo el Estado", ha añadido el candidato tras advertir que "la coeducación en igualdad es cosa de todas las personas y de todos los pueblos", y que "en Navarra tenemos el mejor ejemplo de todo esto con Skolae".



Además, ha asegurado que defenderán una Formación Profesional "de calidad y cercana a las necesidades de una sociedad moderna como la nuestra".



A todo ello ha sumado su compromiso con "conseguir una escuela realmente laica", ya que a su juicio "el PSOE parece sentirse tan cómodo con el Concordato con la Santa Sede, ya que no ha dado ningún paso para derogarlo y ha anunciado que seguramente no lo dará",algo que sí ha intentado Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, donde se ha aprobado impulsar modificaciones estatales.



En cuanto al profesorado de la Comunidad foral, Martínez ha subrayado la necesidad de "dotarle de mayor estabilidad, por lo que es fundamental que el Estado elimine la tasa de reposición, entre otras medidas".



"En resumen -ha dicho-, vamos a exigir al Gobierno central que aplique las medidas que están en su mano para mejorar la educación pública. Navarra lo está haciendo, el Gobierno de Navarra lo está haciendo, Geroa Bai lo está impulsando y el Gobierno de Navarra lo está haciendo bien", ha subrayado.



En ese sentido, ha indicado que desde Geroa Bai "queremos seguir a la cabeza del sistema educativo, necesitamos seguir mejorando, necesitamos asumir más competencias, porque desde la cercanía gestionamos mejor", ha dicho.



En suma, desde Geroa Bai quieren "ser determinantes para apoyar en Madrid un Gobierno que defienda medidas sociales y progresistas también en el ámbito educativo, no un gobierno que dependa de partidos como Ciudadanos, que representan la centralización y la pérdida de derechos para las personas más necesitadas de nuestra sociedad", ha zanjado Koldo Martinez.

