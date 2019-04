Navarra Suma dice que "va a ser la voz en Madrid de los colectivos sociales"

Actualizada 24/04/2019 a las 11:44

Navarra Suma aspira a ser "la voz en Madrid de los colectivos sociales" con los que quiere tener "una relación directa y fluida" para contar con su participación.

Así se ha pronunciado este miércoles 24 de abril en una rueda de prensa el candidato de la plataforma electoral al Senado Alberto Catalán, que ha estado acompañado por la también candidata Amelia Salanueva.

Catalán ha destacado que Navarra "siempre ha sido una comunidad en la que el asociacionismo a la hora de atender" a los colectivos sociales "siempre nos ha situado a la cabeza de España". Asimismo, ha resaltado que el Gobierno de Navarra "en su día también fue pionero a la hora de establecer iniciativas que permitiesen ser un referente a nivel nacional e internacional".

El candidato ha destacado que tanto en el Congreso como en el Senado "se aprueba legislación que luego va a repercutir en decenas de colectivos que están abordando las necesidades de los ciudadanos más vulnerables". Por ello, ha abogado por tener una "relación fluida" con los colectivos sociales ya que su participación con las administraciones públicas "es fundamental" porque así será posible que las medidas que se aprueben en materia social "sean más eficaces y más útiles porque están realmente pegadas a las necesidades y reivindicaciones que se plantean".

Alberto Catalán se ha referido a medidas de atención a niños con autismo o los planes de atención a la diversidad, tanto a nivel nacional como en la Comunidad foral, con los que "mucha propaganda se ha hecho pero a la hora de la verdad no se cumplen porque necesitan un soporte presupuestario y financiero más que evidente".

En este sentido, Navarra Suma se ha comprometido a que "las administraciones públicas que tienen responsabilidades en materia social dediquen los recursos necesarios para que estos planes y programas no se queden única y exclusivamente en papel mojado".

Catalán ha puesto en valor el papel en este sentido de UPN en el Congreso y ha recordado la modificación de la ley electoral "a iniciativa de UPN" y con "el apoyo del resto de fuerzas políticas" para que las personas con discapacidad puedan votar en estas elecciones. "Cuando queremos somos capaces de ponernos de acuerdo", ha recalcado el candidato de Navarra Suma, que ha incidido en que, en políticas sociales, "se debe practicar menos el partidismo, sectarismo e imposición, y más la búsqueda del consenso y el entendimiento".

Asimismo, ha exigido al Gobierno central que "todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha y el desarrollo de la ley de dependencia se cumpla porque al final no puede recaer exclusivamente en la responsabilidad y en los presupuestos de las comunidades autónomas".

Por su parte, Amelia Salanueva ha manifestado que para Navarra Suma "las personas ocupan el eje central de nuestra acción política" porque "tenemos que garantizar su libertad, seguridad y bienestar, especialmente de las personas más vulnerables de la sociedad".

Salanueva ha advertido de que el Estado del bienestar "se puede poner en riesgo" por factores como la baja natalidad o el aumento de la esperanza de vida. Por ello, ha abogado por impulsar medidas para que "la demografía no sea un problema estructural en España y Navarra".

Igualmente, ha incidido en que "el Estado del bienestar para ser sostenible necesita una buena actividad económica" y una "buen gestión de los servicios públicos". "No hacemos nada con generar impuestos si luego no sabemos destinarlos en una buena gestión de los servicios públicos", ha remarcado.

En este sentido, la candidata ha señalado que "no somos partidarios de "la política del subsidio cortoplacista y electoralista" y ha apostado por implantar medidas que "garanticen y consoliden los derechos de las personas más vulnerables" con "absoluta transparencia y ninguna improvisación".

Salanueva ha asegurado que Navarra Suma es la "garantía en la gestión y en la motivación y creación de empleo, de crecimiento económico, para sostener las pensiones". "No nos fiamos de quien, de manera frívola, promete muchas cosas en campaña electoral pero no dice cómo las va a pagar", ha añadido.

La candidata ha advertido de que "se vislumbra una desaceleración que, según quién gestione el próximo Gobierno de España y de Navarra, se puede convertir en recesión".

Finalmente, se ha puesto a disposición de los colectivos sociales y "todas las personas que más lo necesiten" desde "el respeto absoluto a las competencias de cada institución".

RENTA GARANTIZADA

Preguntada sobre el sistema de Renta Garantizada de Navarra, Amelia Salanueva se ha mostrado en desacuerdo con que "en uno de los momentos en que los efectos principales de la crisis han disminuido", esta prestación "se ha más que triplicado". "Nos parece que no es la herramienta más importante" sino que "el objetivo debe ser la incorporación de las personas al mercado laboral", ha subrayado la candidata que ha considerado que la Renta Garantizada "no está consiguiendo esos objetivos".

Por su parte, Alberto Catalán ha destacado que en esta prestación "hay diferencias entre las propias comunidades autónomas" y "no podemos ser receptores de muchos colectivos que en cualquier otra situación podrían elegir otras comunidades autónomas". "No tiene ningún sentido que a nivel estatal haya algunas comunidades con mejores condiciones que otras", ha remarcado.

El candidato de Navarra Suma ha señalado que "no somos partidarios de establecer un subsidio permanente". "En Navarra nadie se puede morir de hambre pero habrá que regularlo de tal manera que no sea una situación de permanencia a lo largo de muchísimo tiempo", ha resaltado Catalán que ha añadido que se trata de "garantizar las necesidades vitales de lo ciudadanos pero con una previsión de incorporación al mercado de trabajo". Un modelo, ha criticado, que "ha sido rechazado por el cuatripartito que ha querido mantener esta situación que no es la más adecuada para lo que se está viviendo en este momento".

Apúntate para recibir nuestro boletín especial elecciones en tu correo electrónico Quiero apuntarme

Selección DN+