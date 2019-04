Regreso apresurado de cuatro navarros de Sri Lanka

Actualizada 22/04/2019 a las 22:16

La cadena de atentados perpetrados el pasado domingo en Sri Lanka, que causaron 290 muertos y más de 500 heridos, cogieron a cuatro jóvenes navarros de Caparroso en un taxi a 100 kilómetros de la capital, Colombo, en dirección al centro del país asiático. Diego Luqui, de 27 años, Luis Mikeleiz, de 28 años, Iker Pejenaute, de 27 años, y Pedro Pascual, de 28 años, habían llegado a la isla el jueves 18 de abril para disfrutar de diez días de vacaciones y no tenían ninguna noticia de lo sucedido. “La madre de Luis nos escribió un mensaje para preguntarnos cómo estábamos. Si no es porque nos avisaron desde España, ni nos enteramos. A partir de ese momento empezamos a buscar noticias por internet”, recordaba este lunes por la tarde Diego desde el hotel mientras sus tres amigos ya estaban durmiendo.

La suerte quiso que ninguna de las explosiones y tiroteos sucediera cerca de donde estaban, una zona de ambiente rural y con pocas aglomeraciones. “Por suerte, no hemos visto nada. La mayoría de los atentados fueron en Colombo y nosotros ni lo pisamos salvo para el aterrizaje”, relataba Diego, que reconocía que tenían “algo de nerviosismo”, sobre todo por sus familiares que lo habían pasado “muy mal” al saber que se encontraban en el país y, entre las víctimas mortales, había decenas de turistas. Lo primero que hicieron tras conocer lo sucedido fue intentar contactar con la embajada española y con el seguro que habían contratado con los billetes de avión para que les asesoraran sobre cómo estaba la situación y qué hacer: “Pero al ser domingo, ni uno ni otro nos cogieron el teléfono. Varias horas después, la embajada respondió, pero, para colmo, resultó que no existe en Sri Lanka y hablábamos con la de India”.

La representación española les dio varios “consejos genéricos”, como “no ir a Colombo y no viajar por carretera” o “evitar aglomeraciones”.

También lograron comunicarse con su compañía aérea para cambiar los billetes del 28 al 25 de abril: “No adelantamos más el regreso porque las autoridades recomendaron nos pisar Colombo en 48 horas”.

Mientras tanto, los cuatro caparrosinos decidieron seguir con la ruta que tenían planeada, ya que les alejaba “de la capital y las zonas de riesgo”, según añadía Diego. No obstante, admitía que tras los atentados los cuatro estaban preocupados y sentían bastante incertidumbre “en un país muy distinto” en el que no controlaban “prácticamente nada”. “Al seguir nuestra ruta, tomando muchas precauciones, ves que la gente aquí sigue sus vidas de forma muy normal, como si no hubiera pasado nada. Quizás por ser un país menos desarrollado”, finalizaba.

