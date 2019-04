Los candidatos navarros no adelantan pactos, aunque ponen sus líneas rojas

Actualizada 23/04/2019 a las 11:21

Los cabezas de lista al Congreso por Navarra prefieren no pronunciarse sobre pactos electorales tras los comicios del 28 de abril, aunque algunos ya marcan algunas "líneas rojas" en torno a formaciones con las que consideran que nunca se debería llegar a acuerdos.

Así, mientras Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos) descarta llegar a ningún pacto con formaciones nacionalistas, Geroa Bai y EH Bildu rechazan acuerdos postelectorales con la derecha, mientras que el PSN-PSOE y Unidas Podemos aspiran a ser las fuerzas más votadas y liderar el próximo Gobierno.

El candidato de Navarra Suma, Sergio Sayas, ha comentado que la plataforma apuesta por aquellos pactos electorales "en los que los nacionalistas y los independentistas no puedan condicionar un Gobierno".

"No se puede pactar con quienes no tienen otro objetivo que romper España, no tienen ningún respeto por la ley y ninguna otra ambición más allá de la independencia", ha asegurado.

Por su parte, Santos Cerdán, candidato al Congreso del PSN-PSOE, ha preferido esperar a que los ciudadanos voten el día 28 y ha subrayado que, en todo caso, a lo que aspira su partido es a "tener una mayoría suficiente que nos permita gobernar en solitario desde nuestro programa progresista".

También aspira a ser la primera fuerza Unidas Podemos, cuya candidata por Navarra, Ione Belarra, ha considerado que "el tiempo de los gobiernos monocolor ha terminado en nuestro país y será necesario llegar a acuerdos tras las elecciones del 28 de abril".

Sin embargo, ha agregado, "nosotros tenemos claro que la única manera de que las cosas cambien y podamos limpiar las cloacas del Estado y avanzar hacia un país más sostenible y feminista, es que Unidas Podemos sea la primera fuerza y lidere el próximo Gobierno".

Koldo Martínez, candidato de Geroia Bai, aboga claramente por un pacto "que sirva en primer lugar para dejar fuera de Moncloa a la derecha recentralizadora formada por Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y con parte de la cual ha pactado UPN".

"Esto no implica dar un voto en blanco al Partido Socialista", ha indicado Martínez, quien ha subrayado que, "si, por ejemplo, Pedro Sánchez cede a la tentación de pactar con el antiforalista Ciudadanos, nos tendrá enfrente para oponernos a un pacto con quien quiere eliminar los Fueros y el Convenio Económico".

Bel Pozueta, candidata de EH Bildu, ha aseverado que los votos de la coalición "van a ser decisivos para que la derecha no gobierne".

"Nosotras vamos a Madrid con esa determinación, la de impedir un gobierno de derechas y abrir un nuevo ciclo en donde se respeten el derecho de los pueblos del Estado y defender el autogobierno y todas sus herramientas de los ataques del Estado español", ha manifestado.

