Barkos defiende a Geroa Bai como "el voto fiable para la defensa de Navarra"

Actualizada 22/04/2019 a las 13:42

La presidenta del Gobierno y candidata por Geroa Bai a revalidar el cago, Uxue Barkos, ha afirmado que su formación es "el voto fiable" para defender Navarra, para la defensa del autogobierno y los intereses de la ciudadanía.

En el acto central de campaña de Geroa Bai, Barkos ha recordado que en 2011 "nadie hacía una apuesta convenida" por esta coalición y sin embargo llegaron a las Cortes Generales, igual que ha confiado que ocurra en 2019 porque Geroa Bai "defiende el interés general y políticas solidarias", políticas "para sumar, para vivir con dignidad", "los únicos que podemos defender los intereses de Navarra sin límites y ni cortapisas".

Se trata, ha dicho, de "un voto fiable" que "no se va por el sumidero a las 24 horas de las elecciones", punto en el que ha indicado que aún no ha escuchado a Sánchez decir que no va a gobernar con C's, "y quiero oírlo, pero solo lo dirá si no le dan los números, unos números que están en nuestras manos".

"El voto de Geroa Bai no se va perder en disputas internas ni va a caer en las trampas eternas del nacionalismo español contra el soberanismo", ha asegurado, y ha defendido el autogobierno para llevar a cabo "un proyecto capaz y eficaz".

Por eso, ha afirmado, "no vamos a permitir que utilicen cualquier argucia, mentira y menos el miedo para hacerse con un capital político del que nunca se han hecho acreedores", y ha criticado los "ataques gravísimos" de Ciudadanos "a la realidad de Navarra" y que UPN "no quiera reconocer su actitud absolutamente nefasta, incomprensible e inaceptable en la defensa del propio ser de Navarra".

Un voto fiable también, ha añadido Barkos, para que lo que hoy se dice en Navarra se mantenga en el Congreso, "un voto capaz, orgulloso y honesto" para defender el autogobierno, el Convenio Económico y una sociedad cohesionada, porque "las crisis económicas las sufrimos todos igual, pero luego está la capacidad de trabajar, el trabajo con ambición" en una legislatura que ve "peligrosa".

"Animado y honrado" liderando la lista al Congreso, Koldo Martínez, ha comentado que tiene "ambición" para "parar la ofensiva centralizadora de PP, C's y Vox, "y lo peor es que por ahora UPN no ha tenido ningún empacho en aliarse con estos declarados enemigos de la foralidad, sin reparar en las graves consecuencias que para Navarra puede tener".

"Por miedo a Uxue Barkos UPN ha renunciado a su propia marca y se ha convertido en el caballo de Troya del centralismo español", ha aseverado, y agregado que Geroa Bai "es la única fuera política en estas elecciones que tiene su centro de decisión en Navarra" y que "defiende lo nuestro con ambición y firmeza", como hizo con el Convenio Económico ahorrando a la Hacienda Foral más de 600 millones de euros.

Por eso ha apostado por defender el autogobierno y el Convenio para avanzar hacia una Navarra "mejor, en la que nadie se sienta abandonado ni quede atrás", y por eso también ha exigido el traspaso de las competencias recogidas en la Amejoramiento, empezando por tráfico, Seguridad Social e Innovación.

"No vamos a permitir que nos igualen a peor" y "de ninguna manera que toquen" el Convenio, ha destacado Martínez, que ha criticado que en Navarra Suma UPN tenga socios como el PP que quiere "bajar las pensiones" y suspender el traspaso de competencia a las comunidades "no leales, y nosotros dice el PP que lo somos", y como Ciudadanos que cuestiona el Convenio.

Ha ironizado así con los augurios "apocalípticos" de UPN para atacar al Gobierno de Barkos, un partido que lleva "cuatro años viendo ikurriñas por doquier", y advertido de que "votar a UPN es pegarse un tiro en el pie de la democracia, de los derechos y del autogobierno".

Un partido que "lo único que quiere es cargarse a Uxue" porque "quieren el poder" y de ahí ese "pacto diabólico" que ha firmado, ha añadido, y asegurado que el Ejecutivo de Barkos ha demostrado que sabe gestionar mejor que UPN "para mejorar la calidad de vida de todos los navarros", mientras que del PSN-PSOE ha dicho que es un partido que "termina siempre mirando a la derecha"

Por su parte la candidata al Senado Anika Luján, que ha puesto en valor "la apuesta decidida" del Gobierno de Barkos por la Ribera, ha indicado que el autogobierno es básico y se ha preguntado si los ciudadanos de la Ribera "creen de vedad que sus intereses van a estar mejor representados y defendidos por una persona de C's o por una de Geroa Bai".

"Navarra puede estar mejor y hacerlo siendo solidarios con el Estado, o podemos estar manifestándonos en Madrid por el Estado no cubre nuestras necesidades", ha apuntado, y pedido una reflexión antes de votar.

