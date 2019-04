Actualizada 18/04/2019 a las 10:23

JUEVES



PAMPLONA



CINCO LLAGAS



La corporación municipal de Pamplona saldrá este jueves a las 16.50 horas de la Casa Consistorial para participar en la Función de las Cinco Llagas, único acto de la Semana Santa pamplonesa al que lo ediles acuden en Cuerpo de Ciudad. Recorrerá las calles Mercaderes, Calderería y San Agustín hasta llegar a la Iglesia del mismo nombre donde tendrá lugar el acto a las 17 horas. Se trata del único acto en el que corporación no porta la bandera de la ciudad durante el recorrido, sí lo hace en el interior del templo portando una bandera negra, de 'luto'. En la comitiva participarán, además de los corporativos, maceros, clarineros y agentes de la Policía Municipal en traje de gala.

PROCESIÓN DE JUEVES SANTO

La Procesión de Jueves Santo será la undécima ocasión en que salga por las calles de Pamplona. Surgió en 2009 después de que durante dos años no se pudiera celebrar la del Santo Entierro del Viernes Santo por la lluvia.

EN DATOS

Hora: 20:00

Recorrido: Calle Dormitalería, Bajada de Javier, Calle de la Merced, Plaza Sta. Mª la Real, Calle de la Merced, Bajada de Javier, Calle Dormitalería

Pasos: La Última Cena, La Oración del Huerto, El Prendimiento

VIERNES









PAMPLONA

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO



Es el acto más popular y tradicional de cuantos celebra la Hermandad de la Pasión en Pamplona. Es la procesión del Santo Entierro, una procesión al estilo castellano, no sólo por su austeridad, sino porque la comitiva de los pasos y escenificaciones supone una narración de la Pasión y la Muerte de Cristo. Un año más, el desfile procesional volverá a llenar de solemnidad y recogimiento las calles de una ciudad que mirará al cielo para que la lluvia no impida la celebración del acto. La narrativa de la procesión del Santo Entierro comenzará con las alegorías de la vieja alianza entre Dios y el pueblo judío, narradas en el Antiguo Testamento, para continuar con la narración de los hechos ocurridos desde la entrada en Jerusalén hasta el prendimiento de Cristo. Lo pasos que incluye son La Entrada en Jerusalén, La Última Cena, La Oración en el Huerto y El Prendimiento. Y así el recorrido llegará hasta el Via Crucis en sí, la última parte de la procesión, con los pasos de La Flagelación, El Ecce Homo, La Cruz a Cuestas, La Caída, El Cristo Alzado, El Descendimiento y El Santo Sepulcro. El paso de La Dolorosa cerrará la procesión en la que participarásn más de mil personas como figurantes.

EN DATOS

Día. Viernes Santo, 19 de abril. .

Acto. Procesión del Santo Entierro de Pamplona.

Hora. 19.30 horas.

Recorrido. Dormitalería, Bajada de Javier, calle Compañía, Curia, Catedral, Navarrería, calle Mercaderes, Plaza Consistorial, calle San Saturnino, calle Mayor, Paseo del Doctor Arazuri, calle San Antón, Zapatería, Calceteros, calle Mercaderes, Calderería, Bajada Javier y Dormitalería.

En caso de suspensión A las 19.30 horas dará comienzo un Vía Crucis en la Catedral. Posteriormente, Sermón de la Soledad para continuar con el traslado de la Dolorosa.



EL RETORNO DE LA DOLOROSA



Cuando se acaban de cumplir cien años desde que la Hermandad de la Pasión celebrara por primera vez el traslado de la Dolorosa desde la iglesia de San Lorenzo hasta la Catedral en los días previos a Semana Santa, Nuestra Señora de la Soledad volverá a ser protagonista en Semana Santa. Se trata del Retorno de la Dolorosa, un acto que, a pesar de no ser centenario, volverá a llenar de devoción y cariño las calles de la ciudad, al ser una de las imágenes más admiradas por los pamploneses. No sólo por su belleza, sino por el realismo con el que muestra el dolor de una madre a través de la expresión de su rostro y sus manos,únicas piezas talladas de la imagen. La noche de Viernes Santo, la virgen volverá en silencio a su hogar en la iglesia de San Lorenzo. Por ello, hacia las diez y media de la noche, comenzará un recorrido en el que la imagen irá acompañada por una comitiva formada por la Hermandad de Paz y Caridad, así como autoridades eclesiásticas, miembros de la Hermandad de la Pasión y los pamploneses que cada año se suman a este recorrido que concluirá con el canto de una salve popular y la celebración del Sermón de la Soledad.

EN DATOS

Día Viernes Santo, 19 de abril.

Acto Retorno de La Dolorosa.

Hora 22.30 horas aproximadamente.

Recorrido Salida desde la iglesia de San Agustín. La procesión continuará su recorrido por la calle San Agustín, Calderería, calle Curia, Mercaderes, Plaza Consistorial, San Saturnino, calle Mayor, Paseo Doctor Arazuri y concluirá con la llegada del paso a la iglesia de San Lorenzo.

En caso de suspensión de la procesión Si el mal tiempo impide que la procesión del Santo Entierro se pueda celebrar, la Dolorosa saldrá desde la Catedral de Pamplona a las 21.30 horas.







PASIÓN DE CRISTO EN ANDOSILLA

Mantener la tradición y conservar sus raíces culturales y religiosas es el propósito de fondo por el que se celebra la Pasión Viviente de Andosilla desde hace 28 años. Un sentimiento que sigue inalterable en todo un pueblo que año tras año se involucra en la representación de los últimos momentos de la vida de Jesús. Y su entrega, emociona. No sólo a los vecinos, sino a los cientos de visitantes que se acercan a Andosilla para participar en uno de los actos más emblemáticos de la Semana Santa en Navarra. Un acto sentido, sobrecogedor que discurre entre el recogimiento y el duelo a lo largo de la escenificación de las catorce estaciones del Via Crucis. A las 10 de la mañana, todo comenzará en la plaza de los Fueros con el juicio de Pilatos ante el pueblo hebreo. Y tras la condena a muerte de Jesús, comenzará un recorrido con la Carga de la Cruz, la Primera Caída y el Encuentro con María, una de las escenas más emotivas. Poco después llegará el encuentro del Cirimeo, la Verónica y las Hijas de Jesús, los escasos personajes que se apiadan de Jesús en su duro camino al Gólgota con una cruz a cuestas de 64 kilos y 1,70 metros. Los personajes cubrirán el recorrido hasta la plaza Lope de Vega, donde tendrá lugar la Crucifixión, con el levantamiento de las cruces, el Descendimiento, la Piedad y el entierro.

EN DATOS

Día Viernes Santo, 19 de abril.

Lugar Andosilla

Hora de inicio 9.30 horas, rezo de laúdes. 10 horas, inicio Vía Crucis. Recorrido Plaza de los Fueros, calles Felipe Arin, La Paz, La Verdura, calle Mayor y plaza López de Val

Gradas y megafonía El público podrá seguir los diálogos de los personajes bíblicos a través de la megafonía. Gradas portátiles en la plaza López del Val para seguir la Crucifixión (5 € por asiento, el resto gratuito).

Mercado hebreo Casco Antiguo, 11.30 horas. Mercado con distintos puestos de productos artesanos.

PROCESIÓN BARROCA DE CORELLA

Su solemnidad le ha convertido en uno de los 50 desfiles procesionales más originales de España. Es también una tradición de toda una villa que cada año se implica, no sólo en la organización, sino también en el cuidado de unos pasos de gran calidad artística, así como en la participación de la comitiva procesional, bien como figurantes de personajes bíblicos, bien como penitentes. Pero, sobre todo, la procesión de Viernes Santo de Corella, documentada desde 1710, es un resumen de la Biblia. En ella se encuentran desde representaciones vivientes de personajes bíblicos como como Jacob, Isaac, San José, Judith, Ruth, Salomón etc. hasta otros como las virtudes teologales que no aparecen en la Biblia. Cerca de mil vecinos participan cada año en la procesión. Y lo hacen como colaboradores, portadores, penitentes o figurantes hasta completar un solemne desfile barroco del siglo XVII en el que, a través de la imaginería de los pasos, se representan distintos momentos de la Pasión de Cristo. Entre las escenas más conmovedoras se encuentran la Entrada en Jerusalén y el Prendimiento, hasta llegar al momento cumbre, el Encuentro de Cristo con Cirimeo y la Verónica. Un silencio sobrecogedor inundará la Plaza del Crucero cuando llegue Cristo portando una pesada cruz de cien kilos y con un gesto sufriente en su rostro.

EN DATOS

Día Viernes Santo, 19 de abril .

Lugar Corella.

‘Función de las Siete Palabras’ Iglesia de San Miguel. 12 horas. Con el Orfeón Virgen del Villar, Coral Virgen de la Paz y Capilla de Música. Dirección: Juan José Lacarra. Coro, sacerdote y orquesta interpretan las siete frases que pronunció Jesús antes de su muerte.

Celebración de ‘La Pasión de Cristo Iglesia de San Miguel. 17 horas.

Procesión del ‘Santo Entierro del Señor’ 20 hors, salida desde la iglesia Nuestra Señora del Rosario, recorrido por el casco antiguo y llegada a la plaza del Crucero.

SÁBADO



TUDELA

CEREMONIA DEL VOLATÍN

Las diez de la mañana marcará el inicio del Día del Volatín, otro de los actos tudelanos declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional y cuyos orígenes se remontan al siglo XIV. El reloj marcará el inicio del zarandeo al que se verá sometido un muñeco de madera y trapo al que se le colocará un puro-petardo en la boca. Al recibir el fuego, el muñeco se empezará a mover con fuerza, girará a toda velocidad, hasta que caiga al suelo destrozado. Un acto y un muñeco que simbolizan la muerte del traidor Judas Iscariote que entregó a Jesucristo a los romanos. Habrá que esperar hasta mañana para saber cómo irá vestido Volatín, ya que lo mismo aparece vestido con faldas que disfrazado de móvil. Sean cual sean sus vestimentas, el público congregado en la Plaza de los Fueros celebrará el momento en que las prendas se conviertan en jirones.

EN DATOS

Día Sábado Santo, 20 de abril

Acto Ceremonia del Volatín. Tudela.

Programa 9.55 horas, Casa del Reloj, en la plaza de los Fueros, pregón de la Orden del Volatín. Presentación de la asociación de Mujeres del Barrio de Lourdes. 10 horas, estallido del puro e inicio del frenético y provocador baile del pelele de madera hasta que pierde su ropa. A continuación, tradicional lanzamiento de balones, caramelos y globos desde el balcón.

DOMINGO









TUDELA

BAJADA DEL ÁNGEL

La plaza de los Fueros de Tudela será testigo de la emoción contenida de los tudelanos y visitantes que acudan a presenciar la Bajada del Ángel, una ancestral tradición tudelana que se celebra el Domingo de Resurrección y que representa la aparición del Arcángel San Gabriel a María para anunciarle la resurrección del Señor. Y esta emoción, esos nervios del público y los protagonistas, se convertirán en aplausos y muestras de júbilo cuando Daniella Garro Paz, una niña de 7 años vestida de ángel, pronuncie la frase que da sentido al acto: “Alégrate María porque tu hijo ha resucitado”. Unas palabras que se escucharán al mismo tiempo que el ángel procederá a retirar el velo negro que cubre la cabeza de la Virgen en señal de duelo por la muerte de su hijo. Considerado el acto más emblemático de la Semana Santa tudelana, originario del siglo XIV y declarado como Fiesta de Interés Turístico Nacional, la jornada comenzará temprano con el tradicional Desfile de Alabarderos. La Guardia de Honor de Alabarderos de San Juan Bautista de Tudela , recreando una tradición histórica, documentada desde 1582, realizará su desfile por las principales calles de la ciudad al son de timbales y tambores. Después, participará en la Procesión del Ángel , custodiando y dando Guardia de Honor a la imagen de la Virgen. Y minutos después, llegará el momento esperado año tras año en la plaza de los Fueros. Allí aparecerá vestida de ángel Daniella Garro Paz que, suspendida en una maroma, atravesará la plaza hasta llegar donde se encuentra la imagen de la Virgen. Una vez cerca, con una expresión risueña y voz alegre, el ángel pronunciará la frase esperada y retirará el velo del luto y aliviar el dolor de una madre. Un gesto sencillo, emotivo y lleno de significados, pues la Bajada del Ángel suma historia, religión, tradición, cultura y herencia social en un acto enraizado en el corazón de la capital ribera. Porque si algo sobrecoge de esta ceremonia es el amor y el cariño de los tudelanos hacia ella.

EN DATOS

Día Domingo, 21 de abril.

Acto Bajada del Ángel. Tudela.

Programa 7 horas, Aurora del Ángel de Tudela. 7.45 horas, desfile de Alabarderos, para continuar con su participación en la Procesión del Ángel. 9 horas, Casa del Reloj en la plaza de los Fueros, ceremonia del Ángel. A continuación, procesión tradicional hasta la Catedral de Tudela donde se celebrará la misa del Ángel. La guardia de honor de Alabarderos, finalizada la misa, rendirá honores al Santísimo para regresar de nuevo en desfile por el centro de la ciudad.

BOLANTES DE VALCARLOS

Solo en ocasiones especiales resuenan los cascabeles de sus trajes y el pueblo se tiñe de color. Así ocurre con la presencia de los Bolantes de Valcarlos, que atesoran algunas de las danzas más llamativas y ancestrales de Navarra, que celebrarán el Domingo de Resurrección de la mano de sus tradicionales danzas, los jauziak. Con un primer documento escrito sobre su existencia fechado en 1832, los bolantes tienen su origen en los carnavales rurales tradicionales, aunque su participación el domingo de Resurrección suma cuatro décadas. Un año más, los dantzaris harán resonar los cascabeles de sus trajes y volarán las vistosas cintas de color que, adosadas a sus espaldas, se mueven al ritmo de sus saltos y movimientos. Un traje vistoso el que presentan los Bolantes que se completa, además, con boina roja, alpargatas de esparto, camisa blanca y pantalón de algodón decorado con pasamanerías doradas, bisutería, y cintas rojas y amarillas.

EN DATOS

Día Domingo, 21 de abril

Acto Baile de los Bolantes de Valcarlos. Domingo de Resurrección.

Programa 9.30 horas, visita a los barrios de Pekotxeta y Ventas.

12 horas, actuación de los bolantes en la plaza de Santiago. 17 horas, actuación en el frontón Arretxe. 21 horas, cena, seguido de gaupasa.

EL JUDAS DE CABANILLAS



Como cada Domingo de Resurrección desde hace más de un siglo, Cabanillas revivirá la captura y ajusticiamiento del apóstol Judas. Tras la procesión del Encuentro, en la que una niña vestida de ángel comunica a la Virgen que su hijo ha resucitado, comenzará la captura del apóstol traidor. La banda de Cornetas y Tambores hará acto de presencia en la plaza del ayuntamiento para comenzar con una escenificación que se remonta al siglo XIX y que los jóvenes del pueblo mantienen viva. Soldados, romanos y otros personajes iniciarán la búsqueda de Judas que, vestido con un traje rojo y una malla plateada en la cabeza, intentará burlar a sus perseguidores. Para ello, saltará de casa en casa, se esconderá en cualquier rincón, pero al final no podrá escapar. Los soldados no tardarán más de quince minutos en alcanzar a Judas, que será apresado y ajusticiado por la guardia romana. Después, desde el balcón del ayuntamiento, escuchará unos versos satíricos recitados.

EN DATOS

Día Domingo de Resurrección, 21 de abril.

Acto Captura de Judas en Cabanillas.

Programa 11.30 horas, Procesión del “Encuentro” y eucaristía en la iglesia. Hacia las 13 horas, plaza del ayuntamiento, Grupo de Tambores y Cornetas de Murchante y escenificación de la captura.

LUNES



QUEMA DE JUDAS EN ALLO Y LOS ARCOS

La Semana Santa está salpicada de tradiciones. No sólo por lo que a procesiones se refiere, sino por otros actos con un toque más popular en la representación, pero con el mismo mensaje religioso hacia un personaje que simboliza la traición y la falsedad. No es otro que Judas Iscariote, el apóstol que entregó a Jesús por treinta monedas de plata. Precisamente Judas es el protagonista de una tradición que tiene lugar el Lunes Santo en la zona occidental de Tierra Estella. Allo es una de las localidades que celebra la quema de un muñeco en la plaza del pueblo, para continuar con un picoteo entre los vecinos. Y lo mismo ocurre en Los Arcos, localidad en la que primero pasean al muñeco que simboliza a Judas por las calles del pueblo. Tras los gritos que recibe a su paso, se procederá a la quema en la hoguera, acto que tendrá lugar en el parque de Atalaya y que congregará a los vecinos de la localidad.

EN DATOS

Allo Lunes, 22 de abril. Celebración de la Quema de Judas, simbolizado en un muñeco vestido y colgado. A partir de las 17.30 horas, actividades infantiles. A continuación, en el paseo de La Fuente (en caso de mal tiempo, en el polideportivo), quema de Judas, como acto que cerrará la Semana Santa.

Los Arcos Lunes, 22 de abril. Tradicional quema de Judas a través de un muñeco que va colgado. A partir de las 19 horas aproximadamente, al atardecer, se paseará el muñeco por las calles del pueblo y será increpado. Tras el recorrido, llegada al parque Atalaya, donde se habrá preparado el fuego. El muñeco, poco después, será quemado en la hoguera.

