Unidas Podemos peleará por "una inversión razonable" para el deporte en Navarra

El candidato de Unidas Podemos al Congreso Guillen Carroza ha manifestado este lunes que "pelearemos por la igualdad y por una inversión razonable para nuestro deporte".



En un acto electoral celebrado en Larrabide, Carroza ha indicado que "el deporte es un derecho de toda la ciudadanía pero no todos accedemos por igual a él, las mujeres en Navarra saben que no tienen la posibilidad de manera igualitaria respecto a los hombres de acceder al deporte y lo saben porque cuando llegan a la Universidad tienen que ser mejores estudiantes porque saben que van a ganar un 30 por ciento menos que sus compañeros masculinos".



Según ha continuado, las mujeres "saben que copan la precariedad y cuando no sabes cuándo vas a trabajar no sabes cuándo vas a poder hacer deporte". "Saben que van a tener que hacerse cargo de los cuidados de los hijos, de los mayores y de los dependientes porque hay políticas del Estado que no cubren esas necesidades; y saben que si quieren ser profesionales no van a tener la misma visibilidad que sus compañeros masculinos", ha añadido, para afirmar que "cuando un deporte femenino tiene visibilidad como ayer resulta una opción de éxito".



Sobre la inversión pública, Guillén Carroza se ha preguntado "por qué aquellos que cambiaron la Constitución una noche de verano para priorizar el pago de la deuda ponen problemas para que se realice una inversión financieramente sostenible como la de cubrir el estadio Larrabide". "Navarra tiene derecho a invertir su superávit por la buena gestión del Gobierno del cambio en infraestructuras para su ciudadanía", ha expuesto.



Por su parte, Ricardo Feliú, candidato de Cambio-Aldaketa al Senado, ha comentado que "otro problema específico es el que afecta a deportistas de elite". "No vale que la clase política se saque fotografías con ellos en el momento de sus éxitos sino que la Administración debe garantizar una salida a la vida laboral de estas personas que dedican una parte importante de su juventud a la preparación y a la excelencia", ha dicho.



A su juicio, "desde la Administración se debe planificar de tal manera que cualquier deportista de elite sepa cuales van a ser sus salidas una vez acabado este periodo de su vida".



Y ha añadido que "otro elemento fundamental es la relación entre educación y deporte". "El deporte transmite valores, valores de cooperación, de respeto, contra el racismo, a favor de los colectivos y en contra de la desigualdad, por lo que planteamos el incremento de actividades deportivas en los centros públicos para que en la infancia, la juventud y la adolescencia se pueda practicar deporte sin ningún tipo de restricción y también la recuperación de educación física como asignatura troncal e incorporarla en Bachillerato", ha concluido.

