El PSN condena los actos violentos en campaña y apela al respeto a las ideas

Actualizada 15/04/2019 a las 12:27

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha condenado los actos violentos en campaña electoral y apelado al respeto a las ideas, la liberad de expresión y la convivencia.

Para Chivite, dice en un comunicado, "en democracia el respeto a las ideas y al que piensa diferente es un principio fundamental y cualquier debate y cualquier discrepancia política son legítimos, pero han de realizarse en el marco de la libertad de expresión, del respeto, de manera que cualquier idea se pueda defender en cualquier lugar y nadie se vea violentado por ello".

Y añade que "la violencia, en cualquiera de sus expresiones, no cabe en una sociedad democrática y quienes la ejercen carecen de legitimidad para erigirse en defensores de nada", por lo que aboga por "promover convivencia y no crispación, libertad y no coacción, pluralidad y no homogeneidad".



