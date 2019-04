El PSN se presenta como "la única fuerza capaz de frenar a la derecha y la ultraderecha"

Actualizada 11/04/2019 a las 21:54

El PSN ha dado inicio este jueves a la campaña electoral presentándose como "la única fuerza capaz de frenar a la derecha y a la ultraderecha".

Los candidatos socialistas al Congreso y el Senado, Santos Cerdán y Toni Magdaleno, acompañados de la secretaria general del PSN, María Chivite, han protagonizado el acto que se ha celebrado en la sede de la formación con la presencia de varios militantes.

María Chivite ha afirmado que este campaña "es más importante que nunca" porque "en estos 40 años de democracia no se había planteado encima de la mesa una propuesta de involución, de recortes de derechos, de retrocesos en libertades". "Eso es lo que está en juego", ha remarcado.

Chivite ha destacado que los socialistas afrontan la campaña "con muchísima ilusión, no sólo por lo que nos dan las encuestas". En este sentido, ha llamado a la movilización porque "cada voto cuenta". Así, ha destacado que en esta campaña se decide "una vuelta atrás o un paso al frente para mejorar la vida de la gente."

La secretaria general del PSN ha destacado que el PSOE se presenta a las elecciones con "un grandísimo candidato" al que "le avala una trayectoria de gestión como presidente del Gobierno" y ha destacado "todo lo que hemos conseguido avanzar en estos escasos 10 meses en el gobierno". Frente a las medidas impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Chivite a señalado que "otros están poniendo encima de la mesa recortes en derechos y libertades".

También ha afirmado que "nos asusta los planteamientos" de quienes ha definido como "jefes de Esparza" y que "están planteando reformar la Constitución para quitar la foralidad de Navarra" o "revertir competencias para Navarra". "Y así Navarra no suma", ha subrayado Chivite. Por otro lado, ha considerado "contradictorio" el lema de Geroa Bai 'Navarra no se toca' "cuando proviene de un partido nacionalista que lo que quiere es anexionar Navarra al País Vasco".

"Hemos comenzado un camino que queremos terminar, que mejore la vida de la gente, teniendo en la cabeza cuáles son las principales preocupaciones de los ciudadanos", ha incidido.

Por su parte, el candidato al Congreso, Santos Cerdán, ha destacado que "gracias al Gobierno de Sánchez hemos conseguido recuperar derechos sociales y levantar a esa España de la parálisis en la que tenía el anterior gobierno del PP". Asimismo, ha afirmado que "estamos redistribuyendo la riqueza" y ha asegurado que "en tan solo nueve meses se han conseguido más avances sociales que en los siete años que estuvo el gobierno del PP". Así, ha resaltado que su formación se presenta a los comicios con el objetivo de "consolidar esa España social y seguir avanzando en los derechos sociales y una economía justa".

Frente a ello, ha contrapuesto "la involución que representan otros" y ha destacado que el PSOE propone "moderación y diálogo mientras que otros crispan y enfrentan a las sociedades". También ha abogado por la "convivencia que se está viendo atacada por algunos partidos políticos" y ha criticado que "cuando la derecha está en la oposición actúa de esta manera".

Igualmente, ha señalado que su partido ofrece "estabilidad, seguridad y certezas". También "prosperidad para todos y que nadie se quede atrás" y una "modernización en la que España avance hacia una transición económica justa y un reparto de trabajo y de esa riqueza hacia toda la ciudadanía". En este sentido, ha abogado por conseguir una mayoría en el Congreso de los Diputados para derogar la reforma laboral.

Santos Cerdán ha afirmado que con la plataforma Navarra Suma "Navarra no va a sumar". Una plataforma que ha calificado como "una coalición de perdedores" y que "es una merma para Navarra en sus derechos forales". Así, ha afirmado que UPN "se ha vendido al PP y a Ciudadanos".

El candidato socialista ha llamado a que "no nos fiemos de las encuestas" porque "lo que vale son los votos", y ha advertido ante el "peligro claro de que las derechas sumen" y forme "un gobierno de retroceso". "Este país no se merece volver 40 años atrás", ha remarcado.

Finalmente, el candidato al Senado, Toni Magdaleno ha defendido que el PSOE "es la única fuerza con capacidad de frenar a la derecha y a la ultraderecha".

Magdaleno ha señalado la "dificultad" en esta campaña para "contrastar nuestro programa electoral con otras formaciones políticas". Así, ha asegurado que Navarra Suma "no tiene programa político" y, además, "no sabemos a quién tenemos que hacer caso: a UPN que nos habla de la Navarra foral, a Ciudadanos que quiere acabar con nuestro Convenio Económico o al PP que quiere quitar competencias".

Igualmente, ha afirmado que la candidatura al Senado Cambio-Aldaketa, formada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, "no tienen un programa político conjunto" porque "no tienen principios en común". "Quieren cargos pero no pueden ponerse de acuerdo en nada", ha subrayado.

El candidato al Senado ha destacado que su partido quiere "dar seguridad" en el marco institucional, defendiendo "una Navarra foral como comunidad autónoma diferenciada". "Somos la única formación en Navarra que hemos apoyado esto siempre; hicimos la Constitución, la LORAFNA y protagonizamos la integración de España en la Unión Europea", ha remarcado.

Magdaleno ha resaltado que su formación tiene un programa "sólido, coherente y viable" con ideas "que mejoren la vida de las personas" y con "especial sensibilidad a las personas que peor lo están pasando".

