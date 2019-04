Bel Pozueta (EH Bildu) afirma que quiere defender en el Congreso "la soberanía de Navarra"

Actualizada 11/04/2019 a las 21:24

La cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Navarra, Bel Pozueta, ha afirmado que no tiene "ninguna duda" de que va a "conseguir el objetivo" de lograr escaño en la Cámara Baja en las próximas elecciones generales del 28 de abril y ha asegurado que defenderá en Madrid "la soberanía de Navarra".

Bel Pozueta ha dado inicio a la campaña electoral con un acto en el Rincón de la Aduana de Pamplona junto con Arturo Goldaracena, candidato al Senado por Cambio-Aldaketa, la lista unitaria del cuatripartito.

Se han dado cita en el arranque de campaña de EH Bildu, entre otros, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, la candidata a la Presidencia de Navarra por EH Bildu, Bakartxo Ruiz, y diversos cargos de esta formación como el parlamentario foral Adolfo Araiz o los concejales de Pamplona Joxe Abaurrea, Patricia Perales o Maider Beloki.

Durante el acto, Bel Pozueta ha asegurado que "EH Bildu va a ir a Madrid a hacer frente a la derecha" y ha asegurado que le va a "decir a UPN que está mintiendo" cuando afirma que defiende la foralidad. "UPN, por unos pocos votos, ha dicho que le da igual la soberanía navarra, que le da igual que en Madrid decidan por nosotros, siempre y cuando puedan sacar unos asientos", ha afirmado.

Pozueta, madre de uno de los condenados por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua, ha asegurado que ella es "una representación de la lucha contra las injusticias, nos ha tocado vivir la injusticia de nuestros hijos, pero no es algo nuevo en Euskal Herria, aquí la injusticia que está viviendo la juventud ya lleva mucho recorrido". "Esto no es casualidad. Cuando la represión se ceba con la juventud, es porque saben que es la juventud rebelde, que trae alternativas, que es el planteamiento crítico al régimen", ha indicado.

Por su parte, Arturo Goldaracena se ha mostrado "convencido" de que Cambio-Aldaketa "puede superar en las urnas a las fuerzas del régimen" y ha afirmado que su candidatura tiene tres compromisos. En primer lugar, defender que "lo que se decide en Navarra se respeta" y ha criticado que "llevamos mucho tiempo viendo cómo Ferraz, Génova y el propio UPN están ninguneando la capacidad de decisión de Navarra".

En segundo lugar, se ha comprometido a "decir no al artículo 155, decir no al ataque al pueblo catalán, decir no a la espada de Damocles que la derecha quiere poner encima de la cabeza de todos los pueblos del Estado español ante cualquier iniciativa de decisión propia".

Por último, ha expresado el compromiso de "luchar para que los ayuntamientos tengan la capacidad de gestionar sus propios recursos" frente a la ley de estabilidad presupuestaria, que supone "un recorte a los que menos tienen para poder pagar la deuda de la banca".

