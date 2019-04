David Arjol, con 9,3 en Psicología, mejor expediente de la UNED Pamplona

Actualizada 08/04/2019 a las 18:59

El alumno pamplonés de 30 años David Arjol ha obtenido el Premio UNED Pamplona al mejor expediente académico en el curso 2017-2018, en el que logró una nota media de 9,3 en el Grado de Psicología.

La entrega del Premio tendrá lugar este martes, dentro de los actos organizados con motivo de la celebración del Día de la Universidad en UNED Pamplona, que también acogerá la entrega del V Premio de Fotografía y Ensayo, y los diplomas a una representación de los más de 100 estudiantes que superaron el pasado año con éxito el Curso de Acceso a la Universidad.

Así lo ha anunciado este lunes en una nota la UNED que, en cuanto al premio al mejor expediente académico del pasado curso, señala que David Arjol ha conseguido una nota de 9,3 en el Grado de Psicología, que ha realizado en cinco cursos obteniendo un total de 17 Matrículas de Honor.

Actualmente, tiene una beca de colaboración en el Centro de UNED Pamplona, que compagina con el Máster en Psicología Sanitaria que finalizará el año que viene, y que realiza “porque facilita el acceso al mundo laboral y me va a permitir hacer el Doctorado”, señala.

Arjol ha explicado que cuando finalizó Bachiller quería estudiar una carrera universitaria fuera de Pamplona y le gustaban las de Física, Matemáticas, Psicología y Filosofía, titulación esta última por la que se decantó y que estudió en la Universidad de Salamanca, aunque a su finalización decidió continuar estudiando y ampliar su formación con otro Grado que no fuera en una universidad presencial.

Por eso eligió la UNED: “Psicología era una carrera que siempre me había gustado estudiar, así que decidí empezar el Grado en UNED Pamplona”.

Tras cinco años estudiando en la Universidad a Distancia, David Arjol valora su experiencia de “forma muy positiva por la calidad de la enseñanza y todo lo que exige de estudio. Aprendes mucho, ya que las materias son muy extensas. Sin duda, estudiar aquí ha superado las expectativas que tenía antes de comenzar la carrera”, asegura.

No oculta que obtener una nota media de 9,3 en una carrera universitaria no es tarea fácil y que estudiar en la UNED "exige mucho esfuerzo, muchas horas de estudio y mucha pasión por lo que estudias. Durante estos años he ido optimizando el tiempo y estudiaba una media de 5 o 6 horas al día".

Por ello, "este premio ha sido la recompensa a todo el esfuerzo. Cuando me comunicaron que había ganado el premio sentí una gran sorpresa y alegría. Sabía que tenía buena nota, pero nunca sabes qué expedientes puede haber ese año”, ha explicado el premiado, que destinará los 1.200 euros del galardón a realizar el Doctorado.

Tras su experiencia como estudiante de la UNED, Arjol anima a que quien estudia en la Universidad a Distancia lo viva como una “experiencia de aprendizaje y enriquecimiento personal, más allá del aprendizaje estrictamente académico. He conseguido esta nota porque me gustaban mucho las asignaturas. Cuando estás motivado, tu rendimiento es mucho mejor”, concluye.

