Bel Pozueta dice que EH Bildu es garantía de los navarros rebeldes en Madrid

El candidato por Vizcaya de EH Bildu al Congreso, Oskar Matute, ha asegurado que si su formación "es determinante" la derecha "no tocará el poder en el Estado español". Sin embargo, ha precisado que "no vamos a sostener un Gobierno que se limite a dejar las cosas como están para que la derecha no se enerve".

Matute ha participado este domingo, 7 de abril, en un acto de EH Bildu, celebrado en el Auditorio Baluarte de Pamplona, con los candidatos de la coalición al Congreso por Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Un acto en el que también ha intervenido la candidata navarra Bel Pozueta.

Matute ha afirmado que "le pese a quien le pese, EH Bildu será determinante en el Congreso de los Diputados que se conforme a partir del 28 de abril" y se ha recordado la votación de los decretos del Ejecutivo central en la Comisión Permanente de la Cámara Baja en la que EH Bildu "inclinaba los debates en un sentido u otro". "Hemos podido ver cómo EH Bildu siempre inclina los debates en favor de las mayorías sociales y consigue con su voto que se tomen decisiones que redunden en beneficio de los sectores más desfavorecidos de la sociedad", ha remarcado.

Así, ha resaltado la capacidad de EH Bildu para "decidir e incidir las políticas que se hacen desde Madrid y que, nos guste o no nos guste, nos afecta también a los vascos y los navarros".

Matute ha señalado que "la amenaza de que las derechas ganen es el significado de la involución de los recortes en derechos nacionales, sociales y económicos". "Quieren que nuestros países retrocedan décadas para que su idea de España única se mantenga inalterable", ha destacado el candidato de EH Bildu que ha asegurado que "por eso nos atacan con virulencia y por eso demuestran el temor que tienen a que seamos determinantes". "Si EH Bildu es determinante, ellos no tocarán el poder en el Estado español", ha remarcado.

Igualmente, ha recalcado que "nosotros no regalamos nuestros apoyos". "Podemos desalojar gratis a la derecha, podemos actuar gratis para que la derecha no acceda al poder, pero no vamos a sostener un Gobierno que se limite a dejar las cosas como están para que la derecha no se enerve", ha advertido.

Oskar Matute ha apostado por "avanzar hacia un escenario de profundización democrática, de más reconocimiento para nuestras naciones, y de más derechos sociales para el conjuntos de los ciudadanos". "Es ahí donde la suma de los soberanistas de izquierdas es determinante" y "donde se va a inclinar la balanza", ha insistido.

Por ello, ha destacado que "cuantos más representantes sumen en Madrid EH Bildu y los soberanistas de izquierdas, más decisivos seremos e impediremos la llegada de las derechas al Gobierno de España". Así, ha asegurado que el voto a las candidaturas de su formación y a las "candidaturas de los soberanistas de izquierda en cualquier otro lugar", es un voto "que suma fuerzas políticas para multiplicar nuestra capacidad de incidencia política".

"A partir de ahora lo que se haga en el Estado español va a tener que ser consultado con los soberanistas", ha asegurado. "Llevaremos a Madrid la agenda social vasca y defenderemos los intereses de todos y no sólo los de las élites", ha afirmado Oskar Matute que ha añadido que "se acabó el ir a Madrid a defender los intereses de Madrid" sino a "defender los intereses de país en clave de país".

"EH BILDU ES GARANTÍA DE QUE LA NAVARRA REBELDE ESTARÁ EN MADRID"

Por su parte, la candidata por Navarra de la coalición, Bel Pozueta, ha manifestado que "la presencia de EH Bildu en el Congreso es garantía de que la voz de los navarros rebeldes estará en Madrid" que "durante años han querido silenciar" y para "poder seguir avanzando en el cambio sin injerencias externas".

Bel Pozueta a recalcado que "no van a parar a la sociedad navarra" ni "al feminismo", los pensionistas, ni a "los demócratas que queremos decidir aquí nuestras políticas sociales". "Esta sociedad quiere seguir avanzando y no van a conseguir detenernos", ha asegurado.

La candidata ha subrayado que la campaña electoral "va a estar marcada por la crisis que se vive en el Estado español" que "no es nueva pero que se va afianzando más" y en la que "vemos que las cloacas del Estado se están desbordando" y les está "llegando al cuello" a "parte de los que las crearon". En este sentido, ha afirmado que "los modelos que se plantean desde Euskal Herria o Cataluña les hace tambalear".

Pozueta ha criticado "la recentralización territorial, anulando y pasando por encima de las naciones que conviven en el Estado" y ha afirmado que "la respuesta también está siendo mantener un aparato y una legislación de excepción perteneciente a una fase anterior donde pensar se está convirtiendo en un delito" y "donde expresar la rebeldía lleva adjudicada la aplicación de leyes excepcionales". Así, ha resaltado que "hoy hay más casos de condena de terrorismo que en muchos tiempos".

La candidata navarra, madre de uno de los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, ha afirmado que este caso, en el que, ha afirmado, "una pelea de bar se ha convertido en terrorismo", es "solamente un ejemplo".

Bel Pozueta ha advertido de que "estamos viviendo un recorte de derechos básicos y el mantenimiento de rehenes" en referencia a "presos vascos y catalanes que están siendo utilizados como moneda de cambio". "Esta es la recete que proponen las derechas españolas ante la profunda crisis en la que está sumida el Estado", ha aseverado.

Por su parte, ha criticado que el PSOE "le está poniendo la alfombra roja a la derecha española y a UPN" y ha destacado que "en los momentos importantes sobre el futuro y la realidad de Navarra, no ha querido decirle no a UPN".

La candidata de EH Bildu ha enmarcado en la "negación de derechos sociales y democráticos" la anulación de "numerosas leyes de marcado carácter social que buscaban mejorar las condiciones de vida de los navarros", entre las que ha citado la ley de atención sanitaria universal, la ley de vivienda, la ley contra el fracking y la ley de reparación de víctimas de violencia policial y de extrema derecha.

"Están utilizando el Tribunal Constitucional para pasar por encima de la voluntad de la mayoría política y social de Navarra e impedir que se tomen decisiones que afecten al bienestar de la mayoría de la ciudadanía navarra", ha remarcado. Por eso, ha dicho, "la mayoría social de Navarra apostó por construir un nuevo marco de cambio para finalizar con las políticas antisociales del régimen".

