San Francisco Javier, Regina Pacis y La Anunciata ganan el Concurso de la ONCE

Actualizada 06/04/2019 a las 11:22

Los colegios San Francisco Javier de Mendavia, Regina de Pacis de Burlada y La Anunciata de Tudela han sido seleccionados como ganadores de Navarra en la 35 edición del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a aportar ideas para convertir el tiempo del recreo en una oportunidad lúdica y educativa que no provoque la exclusión por razones de diversidad o discapacidad.

En esta edición han participado 2.288 alumnos de 26 centros educativos de Navarra, bajo la coordinación de 29 profesionales de la educación.

Se trata de un programa de sensibilización educativa que arrancó el pasado mes de octubre con la intención de que "el aula trabaje de manera activa el cambio de actitudes y la actuación de los estudiantes para mantener una convivencia respetuosa", explica la ONCE en un comunicado.

"La hora del recreo suele durar entre 20 y 30 minutos. Es el tiempo suficiente para que un estudiante se sienta al margen de sus iguales", explica la entidad que señala que el concurso busca que los centros "perciban el recreo como una parte importante de su proyecto educativo y no como un simple paréntesis en la jornada lectiva". "De esta manera se puede convertir en una oportunidad educativa para la inclusión y la diversión de todos y todas", ha remarcado.

En el 35 concurso escolar del Grupo Social ONCE han participado todos los escolares de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional. Los estudiantes de Primaria y Especial han realizado un cartel que refleja sus pautas para fomentar y reivindicar la diversidad e inclusión en el recreo, que va acompañado de una audiodescripción. Mientras, los escolares de la ESO, FP y Bachillerato han grabado un videoclip musical, de un minuto de duración, junto a un pequeño guión.

Cada grupo o aula ha subido a la página web del concurso (www.concursoescolaronce.es) su trabajo en la categoría correspondiente: A (3º, 4º de Ed. Primaria); B (5º y 6º de Ed. Primaria); C (Ed. Secundaria y FP Básica); D (Bachillerato y Formación Profesional Media y Superior), y E (Ed. Especial).

En Navarra, ha sido premiado en la categoría A el CEIP 'San Francisco Javier'; en la categoría B, 'Regina Pacis'; y en la categoría C, 'La Anunciata'.

Estos colegios pasarán a la siguiente fase, la estatal, cuya resolución se conocerá a mediados de mayo. Los ganadores absolutos de esta edición, disfrutarán durante un fin de semana en Madrid del Campus 'Por mi y por todos mis compañeros', en el que vivirán momentos llenos de actividades y experiencias innovadoras, con visitas culturales y talleres.

El jurado de Navarra ha estado compuesto por Valentín Fortún, delegado territorial de la ONCE en Navarra; Pilar Herrero, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Navarra; Mari Luz Sanz, presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Navarra (CERMIN); Manuel Del Portillo, maestro de ONCE en Navarra; Jose Antonio Villanueva, director del Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra; y Carlos Blanque, director de Marketing del Diario de Noticias.

Etiquetas ONCE

Selección DN+