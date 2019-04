Alberto Pérez: “Muchos médicos están enfermos de sobrecarga laboral”

Actualizada 04/04/2019 a las 09:32

“¿Alguien piensa que un médico no prolongaría su jornada de forma gratuitao no renunciaría a un descanso si un paciente se lo pidiese?”. La pregunta la lanzó al aire el secretario general del Sindicato Médico de Navarra, Alberto Pérez. Y se la contestó él mismo: “El problema es que no son los pacientes los que nos están demandado esto, sino que es la Administración la que, abusando de nuestra profesionalidad, intenta imponer las sobrecargas y las discriminaciones”. “El m

Etiquetas Marcos Sánchez

Selección DN+