Geroa Bai defiende el "rigor" de la comisión sobre CAN

Actualizada 02/04/2019 a las 13:05

El candidato de Geroa Bai al Congreso de los Diputados y portavoz en la comisión de investigación de Caja Navarra, Koldo Martínez, ha defendido el trabajo de la coalición en el Parlamento para "conocer la verdad de los hechos" y ha esperado que el fiscal superior de Navarra remita a la Audiencia Nacional las conclusiones acordadas.



La Mesa del Parlamento aprobó, con el rechazo de UPN, remitir las conclusiones al fiscal superior de la Comunidad foral "con la indicación de que si procede, previa calificación, dé traslado de las mismas al Ministerio Fiscal de la Audiencia Nacional". Por ello, Martínez ha esperado que sean remitidas "tal y como le solicitamos las cuatro fuerzas firmantes de las conclusiones".



Koldo Martínez ha ofrecido este martes una rueda de prensa en la que ha considerado que el documento de conclusiones aprobado por el Parlamento de Navarra es "un texto ponderado, sosegado, basado en evidencias y con fuentes documentadas". Y ha asegurado que "todas las conclusiones están soportadas por datos".



Para el candidato de Geroa Bai, "CAN ha desaparecido y ha causado daños directos e imputables a errores en la gestión" y ha criticado que el exdirector general de Caja Navarra Enrique Goñi y "quienes le apoyan, han construido todos estos años un relato que falta a la verdad".



Frente a ello, ha defendido el "rigor técnico" con el que, según ha dicho, han trabajado en la comisión de CAN y ha incidido en que en las conclusiones aprobadas "quedan claras las responsabilidades del señor Goñi y su equipo".



"Nosotros no somos quién para decir si ha habido delito o no, hemos analizado los datos, hemos sacado conclusiones y creemos que hay responsabilidades sociales, político-institucionales y los tribunales serán quienes digan si hay responsabilidades judiciales o penales", ha expuesto Martínez.



Para el representante de Geroa Bai, Caja Navarra "podía seguir en solitario" y ha asegurado que "si no llega a ser por la comisión de investigación en el Parlamento el relato y la farsa de Goñi hubiera prevalecido". "Hoy podría existir un banco CAN con su centro de decisión y su capital humano en Navarra. No era obligatorio fusionarse y, de hacerlo, se podían haber buscado mejores socios", ha sostenido.



Por otro lado, ha sido crítico con la postura mantenida por el PSN a lo largo de la comisión de investigación en la Cámara y ha preguntado a la líder de los socialistas navarros, María Chivite, "por qué votaron a favor de la comisión y convocaron comparecientes". "¿Qué ha pasado entremedio con el PSN? ¿Por dónde les tienen pillados?", se ha preguntado.

