Barkos dice que da "miedo" que UPN "haya puesto tan fácil a Ciudadanos la entrada al Parlamento de Navarra"

La presidenta del Gobierno de Navarra y candidata de Geroa Bai a la reelección, Uxue Barkos, ha afirmado, sobre la plataforma Navarra Suma, que le da "miedo" que UPN "haya puesto tan fácil a una fuerza como Ciudadanos la entrada al Parlamento foral".

Barkos ha manifestado, en una entrevista a Euskalerria Irratia, que en esta legislatura la oposición se ha "centrado" en "hacer ruido" y, frente a ello, ha destacado que los cuatro socios de Gobierno (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E) "hemos conseguido acordar y aprobar cuatro Presupuestos y más de 100 leyes que han supuesto un avance económico social notable para Navarra".

En su opinión, "más allá del ruido político interesado que se ha hecho en el Parlamento, si miras a la calle, la ciudadanía vive tranquila y acoge bien los cambios realizados". Y ha destacado que si bien "todas las manifestaciones merecen respeto, no son comparables las protestas que cada año ha convocado la oposición, con la fuerza exhibida por la sociedad en manifestaciones como por ejemplo las del caso Alsasua".

En cuanto a los socios de Gobierno, Barkos ha valorado que "la lealtad y responsabilidad han sido las notas dominantes". "Ha habido diferencias, lógico, pero hemos sabido gestionarlas para poder seguir avanzando", ha asegurado.

Se ha referido, además, al desalojo del Palacio del Marqués de Rozalejo, en Pamplona, "uno de los momentos más complicados de la legislatura". Según ha indicado, el Gobierno trató en "todo momento" de buscar "una solución consensuada y dialogada", pero "no vieron voluntad por la otra parte". "Actuamos con responsabilidad en defensa de los intereses generales y en ese sentido, las herramientas a utilizar muchas veces no son sencillas", ha apuntado.

De cara a la nueva legislatura, la apuesta de la candidata de Geroa Bai es "mantener el acuerdo a cuatro e incluso ampliarlo". Y sobre la opción de incluir al PSN y la "línea roja" que los socialistas marcan con EH Bildu, Barkos ha afirmado que "ese es problema del Partido Socialista".

Por otro lado, preguntada por la no aprobación de una nueva ley para el euskera, Barkos ha afirmado que "no era uno de los aspectos acordados" y que Izquierda-Ezkerra "desde el primer momento dejó claro que no quería una nueva norma que iguale derechos en todo el territorio". Ha puesto en valor los "avances" que se han dado en este ámbito y ha lamentado el papel de la oposición "extendiendo la falsa idea, sobre todo el la Ribera, de la imposición del euskera".

COMPETENCIAS DE TRÁFICO

En otro orden de cosas, Uxue Barkos ha sido cuestionada por la transferencia de las competencias de tráfico y ha remarcado que Pedro Sánchez "prometió esta transferencia" y el Gobierno de Navarra "ha hecho su trabajo".

"Ahora con la situación de bloqueo político y preelectoral no responden. Todavía tiene tiempo antes de las elecciones e incluso después de ellas para cumplir con su palabra", ha expuesto la jefa del Ejecutivo navarro.

