Los Estudios Melitón convocan dos casting en Elizondo y Pamplona

Los Estudios Melitón de Navarra convocan dos sesiones de casting para encontrar intérpretes para los cortometrajes del taller de inmersión al cine que impartirá el director y guionista iraní Asgar Farhadi entre el 30 de mayo y el 8 de junio en sus instalaciones de Lecaroz, en el norte de Navarra.



El primer casting tendrá lugar en la Casa de Cultura de Elizondo (calle Jaime Urrutia), en la Sala de Reuniones de la primera planta, el miércoles 3 de abril, en horario de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. Se buscan actores y actrices naturales de la zona de muy diversos perfiles profesionales relacionados con la cultura rural vasca y navarra: ganadería, agricultura, cocina, dantza, deportes rurales, artesanía…



La segunda sesión del casting será en el Salón Roncesvalles del Hotel Tres Reyes (Jardines de la Taconera s/n, Pamplona), el jueves 4 de abril, en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 h. En este caso, están convocados los actores y actrices de Navarra, o aspirantes a conseguirlo.



Las personas participantes pasarán a formar parte del archivo de Estudios Melitón que podrá utilizarse en las futuras producciones que se realicen en Baztán. En este caso los candidatos seleccionados no recibirán una remuneración económica ya que no se trata de producciones cinematográficas como tal, si no de una actividad de formación donde los participantes podrán conocer a directores, productores, actrices y otros profesionales del ámbito cinematográfico nacional e internacional.



El curso “Filmando en Navarra con Asghar Farhadi”, primer workshop que imparte el cineasta iraní en España, se celebrará entre el 30 de mayo y el 8 de junio en Estudios Melitón, tras haberse completado todas las plazas disponibles, con la participación de 40 profesionales procedentes de España, Italia, Portugal, Grecia, Lituania, Iran, Nueva Zelanda, EEUU, Canadá, Perú, Argentina, Ecuador, Cuba, República Dominicana.



El objetivo de este taller es realizar películas cortas guiadas bajo los consejos y la supervisión del reconocido director Asghar Farhadi, uno de los cineastas más influyentes y premiados de la comunidad cinematográfica internacional, ganador de dos premios Oscar a Mejor película de habla no inglesa por “Nader y Simin, una separación” (2012) y “El viajante” (2017).Farhadi guiará el ritmo y decidirá el tema a tratar, así como los tiempos de grabación y localizaciones en las que se desarrollarán los proyectos de rodaje. Más información del taller en la página web de Estudios Melitón.



EL equipo de Estudios Melitón se encuentra esta semana buscando localizaciones en la zona para ubicar las historias que se rodarán durante el curso de Farhadi.

