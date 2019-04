La Plataforma de Interinos de Navarra augura un "desastre educativo" para junio

Actualizada 01/04/2019 a las 10:34

La Plataforma de Interinos Docentes de Navarra (PIDNA) ha criticado que el Departamento de Educación "está consiguiendo que este próximo junio ocurra un gran desastre educativo, ya que por activa y por pasiva buscan un 'relevo generacional'". Además, ha censurado que "están jugando al gato y al ratón con un equipo no valorado, menospreciado y ninguneado".

En un comunicado, PIDNA ha recordado que en el Departamento de Educación "quisieron sacar oposiciones en 2018, y gracias a la lucha y unión de los interinos conseguimos que se retrasara, dado que el efecto llamada era inminente y arrollador". Y ha remarcado que en 2018 "sí llegaron las oposiciones de Secundaria, siendo una terrible criba y decepción para muchos opositores con unos resultados pésimos para la mayoría".

Según han expuesto desde la plataforma, "tras la debacle, con recursos de alzada mediante, desde el Departamento se decidió guardar notas, de procesos selectivos anteriores, para unos sí y para otros no; un proceso selectivo eliminatorio; experiencia máxima hasta siete años; y un borrador de estabilidad de interinos para poder continuar en el mismo colegio que se aplicará el curso que viene".

En opinión de PIDNA, "en Navarra no nos cuidan, quieren cambiar a unos docentes por otros sin tener en cuenta nuestra formación continua y nuestra experiencia". Y ha asegurado que "en otras comunidades autónomas como La Rioja, Aragón y el País Vasco valoran a su personal, tenga la plaza o no la tenga, ya que ahí no está la cuestión".

"La cuestión es ser maestros y maestras competentes. Y la guinda del pastel es que en Navarra se realizarán las pruebas selectivas del 22 al 25 de junio, según especialidades e idiomas, favoreciendo, de esta manera, el terrible efecto llamada de otras comunidades", han asegurado desde la plataforma.

A su juicio, "esto es un sinsentido" y han reivindicado que "somos personas y no listas ni números". "Somos profesionales con vocación que queremos continuar enseñando y ofreciendo una educación de calidad"", han defendido desde PIDNA.

