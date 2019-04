Campaña en Navarra sobre el buen uso de aparcamientos para personas con discapacidad

Actualizada 01/04/2019 a las 15:29

Cocemfe Navarra, federación de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de Navarra, ha puesto en marcha 'No es una zona vip, es una necesidad', una campaña para sensibilizar sobre el buen uso de los aparcamientos reservados para personas con discapacidad y que arranca de forma simultánea en Pamplona, Tudela, Estella y Elizondo.



La campaña, financiada por los diferentes ayuntamientos y con la colaboración de la empresa Dornier, colocará en más de 60 plazas reservadas (40 de ellas en Pamplona), unos vinilos de más de un metro de diámetro con forma de viñeta de cómic que dan la palabra al beneficiario de la plaza, la persona con discapacidad, quien dice que no se trata de una zona vip sino de una necesidad que se debe respetar.



En este sentido, varias personas con discapacidad de Cocemfe Navarra y sus asociaciones han participado este el lunes en Pamplona en la pega del primer vinilo de la campaña, que se completa con la colocación de más de 3.500 tarjetones con testimonios de usuarios "con nombres y apellidos" que muestran "en primera persona" para qué las usan y cómo el uso fraudulento les perjudica directamente.



Por último, la campaña anima a las personas usuarias de estas plazas a difundir la campaña a través de las redes sociales con el hastag #NoEsUnaZonaVip. Asimismo, durante la campaña las distintas policías municipales reforzarán la vigilancia sobre estas plazas.

Sólo en Pamplona, el pasado año se registraron 383 sanciones por un uso irregular y más de un centenar de retiradas de tarjetas.



La campaña surge por el "incremento de irregularidades" que detecta la federación y "la necesidad de sensibilizar a la población sobre su buen uso a través de un mensaje que tiene un doble objetivo". "Por una parte queremos trasmitir que no se trata de ningún privilegio ni de una zona vip, sino de la necesidad de un amplio sector de la sociedad, personas con discapacidad o movilidad reducida. Por eso, su uso fraudulento, aunque sea por 5 minutos, les perjudica en su vida diaria al tener que buscar otro sitio más alejado retrasando su tarea muchísimos más minutos", explican desde Cocemfe Navarra.



Por otra parte, añaden, "queremos hacer reflexionar a esas personas que utilizan las plazas con la tarjeta de un familiar con discapacidad como si se tratara de una zona vip para no buscar otro sitio". A todos ellos la campaña quiere trasmitir que, tal y como muestra el tarjetón promocional, "si aparcas de forma fraudulenta en estas plazas o usas la tarjeta de un familiar perjudicas directamente a personas que las necesitan para ir a casa, a terapias, al trabajo, no se lo pongas más difícil".

