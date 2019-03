Casi 10.000 dependientes reciben ayuda para ser atendidos en sus casas

21/03/2019 a las 06:00

Las más de 1.600 mujeres que podrían beneficiarse de la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social no son, ni mucho menos, todas las cuidadoras no profesionales que hay en Navarra. El número de madres, hijas. nueras o sobrinas que atienden a personas dependientes en su casa es mucho mayor. Muchas de ellas ya están jubiladas o compaginan el cuidado de la persona dependiente con trabajos paralelos, por lo que no hay datos suficientes sobre esta realidad. Además, hay cuidadores qu

Selección DN+