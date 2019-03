PSN: "Navarra necesita un Gobierno que priorice políticas sociales, no nacionalistas"

Actualizada 19/03/2019 a las 11:51

El PSN ha afirmado que Navarra "necesita un Gobierno que priorice las políticas sociales y no las nacionalistas, como hace el actual" y considera que "el cambio que ha puesto en marcha el cuatripartito no es el que quiere la mayoría social".



El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha asegurado que "cuando el portavoz de Geroa Bai nos apela a sumarnos a ese cambio demuestra que sigue sin entender que los socialistas estamos por las políticas de progreso, no por las identitarias, de ahí que nuestra apuesta sea liderar el espacio progresista que es alternativa a la derecha pero también al nacionalismo".



Alzórriz ha afirmado que "ya sabemos que ahora que algunos de sus socios están dando calabazas día sí, día también a Geroa Bai, se habrán puesto nerviosos porque nadie quiere hacer planes con ellos, pero es de traca que ahora se acuerden de que existe el Partido Socialista, al que llevan considerando el régimen toda la legislatura, cuando en este tiempo han obviado nuestra mano tendida para hacer políticas transformadoras y que mejoren la vida de las personas porque han preferido quedarse en sus 26 escaños y hacer sus políticas de tinte nacionalista".



Como ejemplo, el dirigente socialista ha citado la tramitación de los distintos presupuestos, en los que "se han negado a aceptar enmiendas socialistas que claramente mejoraban los servicios públicos y el desarrollo". "No es posible aceptar una mano tendida a los socialistas al mismo tiempo que se la dan a Bildu. Igual que hace UPN, al tiempo que se junta con PP, Ciudadanos y ya veremos lo que pasa con Vox", ha indicado.



Ramón Alzórriz ha señalado que "ahora que el cuatripartito se ha desintegrado y a Geroa Bai le dan portazos se acuerdan de los socialistas". "Pues que no nos busquen para hacer políticas nacionalistas porque ahí no vamos a estar. Nuestra apuesta es liderar un Gobierno de progreso, y apelamos a la izquierda a sumar esfuerzos para construir un proyecto potente para Navarra sustentado en la defensa del autogobierno, las política sociales, la innovación y la igualdad", ha afirmado.

