Actualizada 14/03/2019 a las 17:26

El Sindicato Médico de Navarra (SMN) ha considerado que la respuesta del Departamento de Salud a su última propuesta es "absolutamente perversa y torticera" y busca "menospreciar de nuevo a los facultativos y poner en su contra a la población".

En un comunicado, el Departamento de Salud calificó de "desproporcionada e inasumible" la contrapropuesta del SMN, con un coste de 22 millones de euros, que "no parece reflejar una verdadera voluntad de diálogo y puede contribuir a prolongar una situación indeseable para profesionales, pacientes y población en general".

Te puede interesar

Tras denunciar el sistema "totalmente atípico" de dar su respuesta, a través de una nota de prensa, el SMN ha destacado que "el hecho de tildar a los médicos de insolidarios con otros colectivos es absolutamente ridículo".

El SMN ha recalcado que no ha propuesto ninguna mejora "que no esté ya pactada o instaurada" en otras comunidades. "No queremos más que nadie, pero tampoco menos", ha agregado.

Asimismo, censura que en esta legislatura el Departamento de Salud ha dispuesto de un presupuesto extraordinario y "no ha cumplido con su obligación, ignorando los problemas sanitarios emergentes, otorgando un trato de favor a determinados colectivos de trabajadores y perjudicando selectiva e intencionadamente a los médicos navarros".

El SMN asegura que sigue manteniendo una postura abierta a la negociación con el objetivo de llegar a acuerdos "que beneficien al todo el colectivo médico, y que además mejoren la atención a los pacientes".

"No reconocer la realidad de los médicos del SNS-O y acometer maliciosamente contra las propuestas del SMN demuestra la perspectiva tendenciosa de nuestros gestores y su nula capacidad para encontrar soluciones reales y eficaces a este conflicto", concluye.

Etiquetas Salud

Selección DN+