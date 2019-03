El Parlamento de Navarra aprueba la ley foral de participación democrática

Actualizada 14/03/2019 a las 10:37

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves con la abstención de UPN y PP y el voto a favor del resto de grupos la ley foral de participación democrática que regula procesos deliberativos, presupuestos participativos y consultas en diversos modalidades.

Se trata, ha dicho la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, de mejorar la calidad democrática y ampliar los derechos de la ciudadanía a la hora de influir en las políticas públicas, sumando inteligencias en un modelo más abierto e integrador.

Y ha añadido que el servicio de participación ciudadana creado al inicio de la legislatura ha prestado ayuda a todo los departamentos y la ley era ahora una oportunidad para avanzar en el derecho a participar en políticas públicas, en el control al Ejecutivo mediante propuesta al Parlamento, en consultas ciudadanas o en presupuestos participativos.

El objetivo es dar respuesta a "la demanda creciente de la sociedad" de tener una mayor participación en los asuntos públicos y hacerlo con un texto que ha sido trabajado con instituciones, agentes sociales y políticos, y ciudadanía.

Ha discrepado sin embargo de la necesidad de una proposición de ley para reformar el Reglamento del Parlamento para incluir en él aspectos que ya contemplaba este proyecto.

"Participación y democracia no pueden concebirse aisladamente", ha afirmado Ollo, quien ha asegurado que esta ley ahonda en las políticas que la ciudadanía demanda.

A favor de la ley, Virginia Alemán, de Geroa Bai, ha señalado que la misma permite plantear preguntas, mociones, comisiones de investigación y reprobaciones, y unida a la de transparencia será una guía en la acción institucional, y ha puesto en valor que en seis meses se vaya a desarrollar la participación de adolescentes y niños.

Por EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha recordado que este era un elemento recogido en el cuerdo programático junto a la ley de transparencia para fomentar una nueva cultura que considere la participación democrática un derecho social y a la ciudadanía un sujeto de decisión, aunque ha considerado que se podía haber llegado "más lejos" en las consultas y "ser más ambiciosos" en los presupuestos participativos".

Laura Pérez, de Podemos-Orain Bai, ha señalado que "está bien plasmar una voluntad" pero no se ha podido ir más allá porque "los obstáculos y restricciones constitucionales relegan la participación ciudadana a un aspecto residual", y cuando se permite "ni tan siquiera es obligatoria" en todos los casos la tramitación de las iniciativas, por lo que resulta un texto "insuficiente".

Desde el PSN, Guzmán Garmendia ha dicho que la ley es necesaria pero tiene flecos importantes y una asignatura pendiente que esla transparencia, cuando "gobierno abierto es transparencia, participación y colaboración" y si la transparencia "no se ha superado, sino que se ha dado pasos atrás", porque "no se han hecho los deberes" no se puede llegar a la participación y la colaboración es "ciencia ficción" si la ciudadanía no dispone de información.

Marisa de Simón, de I-E, ha defendido ampliar "la capacidad de intervención y decisión de la ciudadanías en procesos importantes", y apostado por que la sociedad se conciencie y empodere en la participación.

En el turno en contra de la ley, el portavoz de UPN, Carlos García Adanero, ha anunciado la abstención de se grupo porque el texto remitido por el Gobierno estaba "bien" pero con las enmiendas aprobadas ha empeorado, y ha añadido que una consulta "no puede sustituir al Parlamento por círculos" y que resulta "grave" y "preocupante" la posibilidad de reprobar, porque habrá personas "que no puedan hacer su trabajo en libertad".

Carlos García, del PP, ha indicado que su partido está a favor de la participación y "la mejor es cada cuatro años cuando el ciudadano puede depositar su voto. Esa es la fiesta de la democracia".

