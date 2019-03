CC OO considera "inmoral y cruel la mirada del PP hacia la inmigración"

Actualizada 14/03/2019 a las 10:45

CC OO de Navarra, tras expresar su "indignación" por la propuesta del PP sobre mujeres extranjeras embarazadas en situación irregular, ha calificado como "inmoral y cruel la mirada del PP hacia la inmigración".



La denominada "medida de apoyo a la maternidad" plantea que las mujeres extranjeras embarazadas en situación administrativa irregular, que vayan a dar a su bebé en adopción no puedan ser expulsadas mientras dure ese proceso.



En opinión del sindicato esa propuesta implica "un alto grado de desconocimiento", ya que las mujeres extranjeras son sujetos de derechos humanos, independientemente de su situación administrativa.



Las mujeres extranjeras en situación irregular pueden regularizar su situación en España por razones excepcionales de arraigo (laboral, social o familiar) en la sociedad española, por razones humanitarias e incluso bien por ser víctimas de delitos como la trata con fines de explotación sexual o por ser víctimas de violencia machista.



Asimismo, si la nacionalidad de origen de la mujer extranjera no está determinada por carecer de documentación acreditativa o dicha nacionalidad no adjudica la nacionalidad de forma automática al bebé, el mismo pasa a ser español a los efectos de serle aplicada la legislación internacional sobre menores que impide que un niño nazca sin nacionalidad. Por ello, remarca el sindicato, "esa mujer puede pasar a ser madre de menor español o española y, por lo tanto, no susceptible de ser expulsada".



Más allá de aspectos técnicos, al sindicato le "choca el discurso inhumano del PP al respecto que cosifica a la mujer -de nuevo- en este caso extranjera, 'autorizando' su hipotética permanencia en España a los solos efectos de gestar, desechándola después: es una visión inmoral que denota una profunda falta de respeto por el concepto de maternidad e incluso por el propio concepto de familia", concluye.

