En 2033 el 30% de la población en Navarra será mayor de 60 años

Actualizada 12/03/2019 a las 12:29

La evolución demográfica de las últimas décadas y las proyecciones de futuro plantean que en Navarra en 2033 será mayor de 60 años el 30% de la población (32% de las mujeres y 28% de los hombres) y será mayor de 80 años el 7% de la población (8,5% y 5,8%). Así lo ha informado el Gobierno foral, que añade que Navarra tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo, "pero no es tan alta la esperanza de vida en buena salud".



Cerca de 300 personas han participado este martes en Baluarte en la jornada 'Envejecimiento activo y saludable, buenas prácticas y oportunidades': asociaciones de personas mayores y ayuntamientos de toda la geografía navarra y también profesionales de centros sanitarios y sociales, de los distintos departamentos del Gobierno de Navarra implicados, de residencias de mayores y empresas relacionadas con el tema y de colegios profesionales.



Esta 'revolución de la longevidad', ha indicado el Ejecutivo, supone un gran reto para las próximas décadas, que exige nuevas políticas públicas y nuevas respuestas de toda la sociedad. Por ello, ha indicado que en 2017 elaboró la primera Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable 2017-2022, dirigida a "promover un envejecimiento de la población con la máxima capacidad funcional y la mejor salud y calidad de vida, para que las personas permanezcan activas, autónomas e independientes durante el mayor tiempo posible".



María José Pérez Jarauta, directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), encargada de coordinar esta estrategia, ha agradecido y valorado el amplio proceso de participación de múltiples agentes en la elaboración del Plan de Acción 2018-2019, que cuenta con 10 áreas estratégicas y 122 acciones, estructuradas en 3 ejes: proyectos de vida activos y saludables; entornos amigables con las personas mayores y oportunidades de desarrollo regional; y servicios y prestaciones sociales y económicas.



El doble objetivo de esta jornada es "debatir e intercambiar experiencias y modelos de buena práctica y oportunidades, poniendo el foco en experiencias colaborativas y de trabajo en red y también informar sobre las convocatorias de subvenciones de 2019 de los departamentos del Gobierno en este ámbito, en el marco del plan de acción citado".



EXPERIENCIAS Y MODELOS DE BUENA PRÁCTICA



El programa de la jornada se ha centrado fundamentalmente en la presentación y debate de estas experiencias, en dos mesas redondas, moderadas por Inés Francés, directora gerente de la Agencia para la Autonomía y Desarrollo de las Personas, y Eva García Balaguer, directora general de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.



Berriozar ha presentado la experiencia del centro municipal de personas mayores, como reconversión de una antigua guardería, en la que participan el ayuntamiento, el centro de salud y la mancomunidad de servicios sociales, "con un amplio proceso de participación iniciado en 2015". El centro ofrece diferentes servicios (cursos de vida activa, proyecto de respiro familiar, futuro centro de día, etc.) adaptados a la realidad de cada fase del envejecimiento sin deslocalizar a las personas de su entorno natural, ha indicado el Ejecutivo.



El Pacto por la persona mayor del Barrio de San Juan de Pamplona pretende "abordar la realidad del envejecimiento desde todos sus determinantes para una respuesta global a este colectivo". Promovida por el centro de salud, participan el ayuntamiento de Pamplona (Unidad de Barrio y Policía Municipal) y diversas entidades y organizaciones de la zona ( Asociación vecinal San Juan Xar, Asociación de Comerciantes Martín Azpilicueta, Sociedad Deportiva Recreativa Cultural Anaitasuna, Asociación Deportiva San Juan, Cáritas San Juan, Club de Jubilados Oskia y DYA Navarra). Incluye varias acciones, con diferentes talleres, charlas, huerto urbano, jubiloteca, banco del tiempo, voluntariado vecinal, etc.



'Corella Amable', proyecto promovido por el ayuntamiento de la localidad, marca directrices de intervención urbana que aseguren un espacio público adaptado a las necesidades y demandas de la ciudadanía, en especial a la gente mayor, con el objetivo de "una ciudad más amable para ellas". Se realizó un diagnóstico urbano participativo para detectar de manera dinámica y lúdica las necesidades cotidianas de la gente mayor respecto a su contexto urbano e integrar su perspectiva en este diseño, para que resulte más seguro, accesible y amigable para todos, ha agregado.



La Jubiloteca de Bortziriak es un proyecto de la zona de Arantza, Bera, Etxalar, Lesaka e Igantzi, con el objetivo de promover la participación y la integración social de las personas mayores como agentes activos, evitando el aislamiento social y la soledad. Se ha convertido en un espacio de encuentro, de ocio activo y de interrelación social, que promueve la autonomía personal y el mantenimiento de las personas en el entorno. Cuenta con una amplia oferta de actividades: ejercicio físico, talleres de lectura, memoria, prevención de caídas, etc. Cuenta con un servicio de transporte, facilitado por el grupo de voluntariado Elkarrizan.



En el proyecto de envejecimiento activo del Valle de Salazar participan el centro de salud, Asociación Virgen de las Nieves, Cooperativa Eutsi, ayuntamientos de la zona y servicios sociales de base, Cederna/Garalur, residencia de ancianos, Asociación Bizirik Gaude, CP IES Ochagavia y consejo parroquial. Para mayores de 65 años se desarrollan programas de ejercicio físico, talleres psicosociales con ejercicios de atención, concentración, razonamiento y memoria junto con actividades de carácter social. Se cuenta con servicio de transporte para trasladar a los participantes al centro de actividades.



La Asociación de jubilados La Ribera ha presentado el programa de actividades tanto centradas en la actividad física y cognitiva como sociales dirigidas a la población mayor para enriquecer y hacer más activo y saludable el tiempo libre de las personas mayores de 55 años de la zona, donde prima la participación de la gente mayor.



Tras cada mesa redonda se ha producido un debate sobre otras experiencias que se están desarrollando, cuestiones referidas tanto al diseño, implementación y financiación de los proyectos en red, así como a las dificultades actuales sobre su mantenimiento en el tiempo, posibilidad de nuevos proyectos y alternativas, etc.



CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE 2019



En la primera parte de la jornada, Koldo Cambra, jefe del servicio de Promoción de la Salud Comunitaria del ISPLN, Joaquín del Valle, director de Servicio de Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad territorial y Ambiental, y Carmen Maeztu, subdirectora de Valoración y Servicios de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, han informado sobre las próximas convocatorias de subvenciones de sus departamentos, enmarcándolas en cada uno de los tres ejes del Plan de Acción 2018-19.

