Víctimas del terrorismo rechazan en Pamplona que se intente "blanquear" la acción de ETA

Representantes de diversas asociaciones de víctimas del terrorismo se han concentrado este domingo en Pamplona, con motivo de la celebración el lunes del Día europeo de las víctimas del terrorismo, para reclamar justicia y reparación y mostrar su rechazo al intento de "blanquear" la historia de ETA.



La concentración, que ha tenido lugar en la Plaza Baluarte de Pamplona, junto al monumento a las víctimas del terrorismo, ha sido convocada por la Fundación Tomás Caballero, Vecinos de Paz, Libertad Ya, Sociedad Civil Navarra, Asociación por la Tolerancia, Doble 12, Recuperar navarra y ANVITE (Asociación Navarra de Víctimas del terrorismo de ETA).



En este acto han participado entre otros la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo; el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; el presidente de UPN, Javier Esparza; el senador del PP por Navarra, José Cruz Pérez Lapazarán; la secretaria de Organización de Ciudadanos, Ruth Goñi; el portavoz parlamentario de Geroa Bai, Koldo Martínez; y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín.



En la concentración, en la que se ha portado una pancarta con el lema "Verdad, memoria, dignidad y justicia", se ha leído un manifiesto en el que se destaca que en el Ayuntamiento de Pamplona y en el Gobierno de Navarra hay "personas que en el pasado justificaron las acciones de la banda terrorista" y que en la actualidad siguen "sin condenar el terrorismo, al menos el de ETA".



"No vamos a permitir que los herederos de ETA pretendan blanquear la historia del terrorismo en España para justificar su horror y su fracaso", se subraya en el escrito.



Además, se denuncia "cómo se suceden los actos de homenaje a asesinos convictos excarcelados como si fuera lo más normal de este mundo". Este año, según datos de COVITE, se han contabilizado 18 actos de este tipo y 296 desde 2016.



Tras resaltar que hay más de 300 asesinatos sin resolver, los colectivos firmantes del manifiesto señalan que no se van a quedar en silencio "viendo cómo se intenta tergiversar la historia de una banda terrorista que ha intentado doblegar nuestro estado de derecho utilizando a nuestros familiares como dianas".



"No vamos a quedarnos callados mientras veamos homenajes a terroristas y mientras se pretenda transmitir una idea heroica donde no hay mas que maldad y violencia ciega", se asegura en el documento, que recalca que "la agenda no la pueden marcar los verdugos sino las víctimas y nuestras legítimas reivindicaciones".



En este sentido, declaran que "no se puede pretender trabajar para las víctimas son contar con las víctimas y para contar con nosotros hay una condición 'sine qua non' y es la de no aceptar la compañía de aquellos que no condenan los actos que nos hacen ir a visitar a nuestros familiares a los cementerios".



"Se está trabajando mucho y muy bien la trágica huella de los fusilados en la guerra civil española y se nos está diluyendo en las manos de la historia más reciente", denuncian.



Tras la lectura del manifiesto, una hija de José Ignacio Toca, cuyo padre, Alberto Toca, fue asesinado el 8 de octubre de 1982 en Pamplona, ha depositado un ramo de flores junto al monumento a las víctimas del terrorismo.

